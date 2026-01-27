di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 26.1.2026.
GPS 2026/28: dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia su richiesta:
come presentare la domanda, cambio provincia e aggiornamento titoli.
I docenti che nel 2025, in riscontro a quanto previsto dall’art.10 dell’O.M. 88 del 2024, hanno chiesto e ottenuto l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, per transitare alla prima fascia, dovranno presentare la domanda giacché la procedura non prevede il passaggio in modo automatico.
Come presentare la domanda
I docenti interessati a transitare dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia dovranno presentare la domanda per l’inserimento, pena l’esclusione, in modalità telematica, in una sola provincia e indicare le 20 scuole della stessa provincia per essere inseriti nelle graduatorie di seconda fascia d’istituto.
Aggiornamento della graduatoria
Nel presentare la domanda per l’inserimento in prima fascia i docenti possono:
- Confermare o cambiare provincia;
- Aggiornare il punteggio a proposito di eventuali titoli culturali o di servizio acquisiti successivamente all’iscrizione negli elenchi aggiuntivi;
- Iscriversi alla graduatoria di prima fascia sostegno qualora abbiano conseguito la specializzazione.
Cambio provincia
Nel caso il docente dovesse chiedere l’iscrizione in un’altra graduatoria GPS di prima o di seconda fascia, dovrà chiedere la stessa provincia anche per le 20 scuole; pensa l’esclusione dalle graduatorie.
Aggiornamento titoli
In merito all’aggiornamento del punteggio, si fa presente che i docenti nell’aggiornare i titoli non devono ripresentare quelli già valutati, ma soltanto integrare quelli eventualmente conseguiti successivamente all’iscrizione negli elenchi aggiuntivi. Qualora invece dovessero aggiornare il servizio, devono prestare attenzione perché il servizio è valutato:
- Per intero fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico, se svolto nella stessa classe di concorso (servizio specifico);
- Per metà fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico, se svolto o in classe di concorso diversa rispetto al titolo di accesso (servizio aspecifico.)
Iscrizione con riserva
I docenti iscritti negli elenchi aggiuntivi che chiedono l’inserimento in prima fascia posti comuni, qualora fossero iscritti al percorso sul sostegno, possono iscriversi con riserva in prima fascia sostegno, a condizione di conseguire il titolo entro il 30 giugno e sciogliere la riserva entro il 2 luglio del 2026.
