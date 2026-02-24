GPS 2026/28, errata corrige sul sostegno

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 23.2.2026.

GPS 2026/28, errata corrige relativa alla seconda fascia sostegno. Presentazione delle domande.

Con la pubblicazione sul portale INPA dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 si dà ufficialmente il via alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Presentazione delle domande

I candidati possono infatti presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

Errata corrige

Sempre in data 23 febbraio il MIM ha pubblicato anche l’errata corrige (nota 4318).

Queste le rettifiche apportate all’O.M. 27/2026:

all’articolo 3, comma 8, lettera b), punto i), dell’ordinanza in oggetto, con riferimento ai requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS relative ai posti di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, è stata riportata una formulazione incompleta. Pertanto, il testo corretto è il seguente: “i. del relativo titolo di studio abilitante o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;”

al punto A.1, lettere a), b) e c) dell’Allegato A/8 è stato riportato un riferimento temporale non coerente rispetto al termine di maturazione delle tre annualità di insegnamento su posto di sostegno. Pertanto, il testo corretto è il seguente:

“a. Per la scuola dell’infanzia e primaria, voto conseguito per il relativo titolo di abilitazione, congiunto con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza di inclusione nelle GPS, ovvero

b. iscrizione, per l’anno accademico 2025/2026, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza, congiunta con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza di inclusione nelle GPS;

c. per la scuola secondaria di I o II grado, voto conseguito per il titolo di abilitazione o il titolo di studio per una delle classi di concorso del relativo grado, congiunto con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza di inclusione nelle GPS”.

ERRATA CORRIGE

