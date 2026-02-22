GPS 2026/28, i percorsi su sostegno Indire

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 21.2.2026.

GPS 2026/2028, Mario Pittoni: i percorsi su sostegno Indire valgono 12 punti,

e premiano l’esperienza necessaria all’accesso.

Sarà pubblicata lunedì 23 febbraio, sul portale INPA (Portale Unico del reclutamento www.inpa.gov.it), l’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, con la quale si dà ufficialmente il via alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

I candidati potranno presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

All’ordinanza sono anche allegate le tabelle di valutazione di titoli e servizi.

12 punti per i percorsi Indire

La tabella A/7 dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado contiene un punto che sta facendo particolarmente discutere: ai percorsi di specializzazione su sostegno dell’Indire sono attributi 12 punti.

In proposito, Mario Pittoni, Responsabile Nazionale Dipartimento Istruzione, ha così commentato sui social: “Era un impegno personale, al quale pochi credevano nonostante le mie periodiche rassicurazioni: nelle tabelle allegate all’Ordinanza del MIM appena pubblicata trovate i 12 punti che premiano l’esperienza necessaria per accedere ai corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno”.

Ma su questo non sono mancate le polemiche da parte di alcuni docenti, che sottolineano come di fatto, in questo modo, vengano equiparati due percorsi, il TFA sostegno e i corsi Indire, che richiedono impegno e spesa assolutamente non equiparabili.

.

.

.

.

.

.

.

GPS 2026/28, i percorsi su sostegno Indire

ultima modifica: da