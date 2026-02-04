GPS 2026/28: il primo inserimento

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 3.2.2026.

GPS 2026/28: chi e come può inserirsi per la prima volta.

Quando sarà emanata l’O.M. Iscrizione in prima o seconda fascia. I titoli di accesso.

Molti docenti, specialmente i neo laureati che intendono intraprendere la professione docente si chiedono: quando esce l’O.M. per presentare la domanda per le GPS? Quali requisiti occorrono per iscriversi? Quali sono le modalità con le quali ci si deve iscrivere?

Alle suddette domande cerchiamo di dare delle risposte quanto più esaurienti possibili facendo espresso riferimento alla Bozza dell’O.M. già validata dal CSPI l’11 dicembre del 2025 e al DPCM del 4 agosto 2023.

Quando sarà emanata l’O.M.

Per indicare la data dell’emanazione dell’O.M. volta ad aggiornare le GPS di prima e seconda fascia, con una certa approssimazione possiamo affermare che l’O.M. sarà emanata tra la fine di febbraio e i primi di marzo al fine di consentire agli aspiranti neolaureati, iscritti ai percorsi abilitanti previsti dal DPCM del 4 agosto del 2023, di inserirsi in prima fascia delle GPS con riserva da sciogliere entro il 30 giugno del 2026.

Avvio corsi abilitanti

L’ipotesi dell’emanazione dell’O.M. tra la fine di febbraio e i primi di marzo trova legittimazione nell’art. 6 comma 3 del DPCM del 4 agosto del 2023 il quale prevede l’avvio dei percorsi abilitanti da parte delle università dopo l’autorizzazione del MUR a seguito della comunicazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno del fabbisogno di personale abilitato.

Chi può iscriversi in GPS prima fascia

In prima fascia GPS possono iscriversi gli aspiranti docenti in possesso, entro la data di scadenza della domanda, del titolo di studio e dell’abilitazione all’insegnamento o della specializzazione sul sostegno, inoltre possono iscriversi con riserva coloro che sono iscritti:

• Al secondo ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno promosso dall’INDIRE;

• Al X ciclo TFA sostegno;

• Al percorso abilitante;

• Al percorso di specializzazione a differenziazione didattica Montessori, Agazzi o Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e primaria;

• Al percorso di specializzazione per l’insegnamento ai non udenti e non vedenti.

Scioglimento della riserva

I docenti iscritti con riserva nella GPS di prima fascia devono conseguire il titolo entro il 30 giugno e sciogliere la riserva secondo le disposizioni che saranno dettate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito.

Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento nei tempi previsti comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Iscrizione in seconda fascia GPS scuola dell’infanzia e primaria

Possono iscriversi in seconda fascia GPS posto comune:

Gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria iscritti dal terzo anno in poi che alla data di scadenza della domanda abbiano maturato almeno 150 crediti ;

del corso di laurea magistrale in iscritti dal terzo anno in poi che alla data di scadenza della domanda abbiano maturato ; Per l’insegnamento dell’educazione motoria, i possessori di una delle seguenti lauree

1) scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate,

2) Laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport,

3) Laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;

O diploma di laurea equiparate alle lauree magistrali ai sensi del decreto del 9 luglio 2009.

Iscrizione in seconda fascia GPS scuola secondaria di primo e secondo grado

Possono iscriversi in seconda fascia GPS oltre ai docenti già inseriti nel precedente biennio, i docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

• Laurea magistrale;

• Gli ITP con il solo diploma (ciò sarà possibile fino al 31 dicembre del 2026).

Per la seconda fascia sostegno possono iscriversi per lo stesso grado d’istruzione, i docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio su sostegno senza titolo.

Presentazione della domanda

Per la presentazione della domanda sia per la prima fascia sia per la seconda fascia occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta d’Identità Elettronica (CIE). La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, accedendo all’indirizzo www.inpa.gov.it . La domanda presentata in modalità diversa non è presa in considerazione.

I titoli di accesso

“Ma concentriamoci sui titoli di accesso. Intanto abbiamo le GPS che contano ben 10 tabelle. Che cosa sono queste tabelle? Sono praticamente sistemi di valutazione di ciascun GPS e questo significa che avremo un GPS per infanzia primaria abilitati, una GPS per infanzia primaria non ancora abilitati, una GPS per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ovviamente distinta per classi di concorso e abilitata, una GPS distinta per classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado per i non abilitati, una GPS per il sostegno specializzati, una GPS per coloro che insegneranno sul sostegno privi di specializzazione e poi ancora due GPS per le istituzioni educative, una riservata agli abilitati, l’altra riservata ai non abilitati. Chi sono gli abilitati della scuola dell’infanzia e della primaria? Ovviamente i laureati di scienza della formazione primaria, ovvero coloro che hanno un diploma magistrale ante 2001-2002.

Chi sono invece coloro che possono avere accesso alla GPS in qualità di non abilitati nell’infanzia e nella primaria? Ci troviamo di fronte ad un caso molto particolare perché non c’è la possibilità, come per le altre classi di concorso, per gli altri gradi di scuola, di avere il titolo di studio che ti dà accesso a questa GPS. E allora che cosa si è si è trovato come escamotage? Potranno accedere alle GPS tutte le studentesse e gli studenti dei corsi di scienze della formazione primaria che siano iscritti almeno al terzo anno o annualità successive e che al momento di presentazione dell’istanza abbiano comunque conseguito almeno 150 CFU nel del loro percorso di studi.

Ecco, questi docenti, unico caso è che non hanno il titolo di accesso. Il titolo di accesso sarebbe per le primarie all’infanzia la laurea in scienza della formazione. Accedono comunque alle GPS, quindi hanno titolo a sottoscrivere i contratti in forza del loro percorso di studio già intrapreso.

Scuola secondaria di primo e di secondo grado: le abilitazioni ovviamente sono le abilitazioni conseguite secondo i percorsi abilitanti previsti per questi gradi di scuola. Abbiamo ovviamente i percorsi datati, abbiamo il percorso della SISSIS per qualcuno ancora, per alcune discipline sulle quali è più difficile assumere, sulle quali si scorrono di meno le graduatorie concorsuali. Poi abbiamo le abilitazioni attraverso i TFA, attraverso i PAS. Oggi abbiamo le nuove abilitazioni ex PNRR, quindi abbiamo le famose abilitazioni dei 60 o dei 30 CFU.

Bene, tutto questo personale accede, distinto per classi di concorso, evidentemente al GPS alla tabella 3 della scuola secondaria di primo e secondo grado, così come alla tabella 5 degli abilitati accede il personale ITP che lavora nella scuola secondaria di secondo grado abilitato. Alla tabella 4 e alla tabella 6 destinata ai non abilitati accedono coloro che invece sono in possesso del titolo di studio previsto dagli ordinamenti. Quali sono gli ordinamenti? Sono i DM 259/2017 e il DM 255/2023 per quello che riguarda le classi di concorso aggregate, che definiscono esattamente quali sono le lauree che danno titolo all’insegnamento”.

Le tabelle del sostegno

“Il sostegno rappresenta, rispetto alle precedenti graduatorie un’innovazione perché il sostegno non era mai stato visto come una graduatoria a sè stante, era stato visto piuttosto come una sorta di elenchi, quindi coloro che erano in graduatoria, che avevano conseguito la specializzazione potevano comparire per gli insegnamenti del sostegno in appositi elenchi, oggi hanno la dignità di vere e proprie graduatorie ed avremo allora la tabella 7 che accoglie gli specializzati distinti evidentemente per grado di scuola, primaria, infanzia, primaria, primo grado, secondo grado e poi la tabella 8.

La tabella 8 contiene i non specializzati sul sostegno che hanno però il titolo di studio per accedere ad un insegnamento e che insieme al titolo di studio hanno comunque lavorato per almeno 3 anni sul sostegno in quello specifico grado di scuola.

Ultime due tabelle, la 9 destinata agli abilitati, la tabella 10 destinata ai non abilitati per gli insegnamenti nelle istituzioni educative. Le abilitazioni per le istituzioni educative risalgono ancora ad un vecchio concorso. Oggi, per quello che riguarda invece i titoli di accesso alla tabella 10 dei non abilitati, ecco che l’OM stessa in maniera estremamente puntuale declina i titoli di accesso per le istituzioni educative”.

GPS 2026/28: il primo inserimento