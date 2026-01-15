GPS 2026-28, il punteggio del servizio specifico

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 14.1.2026.

GPS 2026-2028, come funziona il punteggio del servizio specifico

da dichiarare nella domanda di aggiornamento: le tabelle.

Siamo ancora in attesa della nuova Ordinanza Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026/2027 e 2027/2028, ma sono in tanti a chiedere quando sarà il tempo di presentazione delle Istanze telematica delle GPS. C’è un rallentamento abbastanza evidente di questa procedura che il MIM aveva annunciato già per gennaio/febbraio 2026, tanto è vero che adesso di sta già avanzando l’ipotesi di una data di aggiornamento tra febbraio o addirittura marzo 2026. Tale ritardo potrebbe essere imputato al fatto che ancora molti aspiranti si stanno iscrivendo ai percorsi abilitanti di 30, 36 e 60 CFU, ma sono intanti ad attendere con ansia il bando per un altro ciclo del percorso INDIRE per acquisire il titolo di specializzazione sul sostegno ( o almeno iscriversi al percorso) sia come triennalisti che come aspiranti in possesso di un titolo estero di sostegno.

Punteggio del servizio nelle GPS

Il punteggio del servizio per le GPS può essere considerato “specifico” oppure “aspecifico”. Il punteggio del servizio è valutato come specifico se viene calcolato per intero nella classe di concorso in cui è stato realmente svolto e con il titolo di accesso valido. Un servizio è invece considerato “aspecifico” se il suo punteggio viene calcolato, al 50% del suo valore specifico, in classe di concorso diversa rispetto quella del reale servizio svolto.

Il punteggio del servizio prestato nelle scuole statali o anche in quelle paritarie è di 2 punti per ogni mese di servizio o frazione di 16 giorni del mese di servizio. In buona sostanza i primi 16 gg di servizio danno diritto a 2 punti nella classe di concorso specifica, mentre un solo punto nelle altre classi di concorso in cui si è inseriti in GPS. Successivamente il calcolo prosegue a slot di 30 giorni, per cui dopo i primi 16 giorni, al 46-esimo giorno scattano 4 punti, al 76-esimo giorno arriviamo a 6 punti, al 106-esimo andiamo a 8 punti, al 136-esimo abbiamo 10 punti, per arrivare al massimo del punteggio possibile in un anno scolastico, ovvero 12 punti, al 166-esimo giorno.

L’insegnamento della Religione cattolica o dell’insegnamento alternativo, viene considerato sempre servizio aspecifico. Mentre al contrario il servizio prestato sul sostegno, darebbe diritto al calcolo di valutazione come insegnamento specifico anche per tutti gli insegnamenti del grado di istruzione a cui si riferisce il posto di sostegno.

TABELLA PUNTEGGI DEL SERVIZIO SPECIFICO PER LE GPS

da 16 giorni a 45 giorni punti 2 da 46 giorni a 75 giorni punti 4 da 76 giorni a 105 giorni punti 6 da 106 giorni a 135 giorni punti 8 da 136 giorni a 165 giorni punti 10 da 166 giorni e oltre punti 12

TABELLA PUNTEGGI DEL SERVIZIO ASPECIFICO PER LE GPS

da 16 giorni a 45 giorni punti 1 da 46 giorni a 75 giorni punti 2 da 76 giorni a 105 giorni punti 3 da 106 giorni a 135 giorni punti 4 da 136 giorni a 165 giorni punti 5 da 166 giorni e oltre punti 6

