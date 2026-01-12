GPS 2026-28, la novità negli incarichi su spezzoni

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.1.2026.

GPS 2026-28, sarà un atto dovuto del ds farli completare dalle GI: la norma consentirà il frazionamento delle cattedre intere per il completamento di una nomina su spezzone.

Una delle criticità emerse nel biennio GaE e GPS 2024/2026 è senza alcun dubbio il completamento degli spezzoni orari di chi aveva ottenuto dalle GaE o dalle GPS uno spezzone orario di almeno 7 ore. In buona sostanza le note MIM sulle supplenze degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 non prevedeva la possibilità del frazionamento di una cattedra intera per consentire il completamento orario di chi aveva ottenuto da GaE o GPS un incarico al 30 giugno su spezzone orario.

Per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 questa criticità verrà superata con una norma ad hoc inserita nella prossima Ordinanza Ministeriale sull’aggiornamento delle GPS 2026-2028.

Spezzoni e completamento orario

Con la prossima OM di aggiornamento delle GPS 2026-2028 sarà introdotta una norma volta a consentire il frazionamento delle cattedre intere per il completamento di una nomina su spezzone, ma solo sulla base delle graduatorie di istituto, pur subordinandolo all’unicità dell’insegnamento e alle esigenze organizzative delle scuole.

Per unicità di insegnamento si intende che in una medesima classe non sarà possibile avere, per una stessa classe di concorso, più di un docente nominato. Per esigenze organizzative della scuola, significa che comunque sia il completamento deve essere compatibile in riferimento agli orari scolastici delle scuole e anche alla distanza dell’ubicazione delle stesse.

Quindi il completamento dello spezzone ottenuto con il frazionamento di una cattedra intera, verificata la compatibilità e la fattibilità, anche per supplenze brevi e saltuarie oltre che per eventuali supplenze fino al termine delle attività didattiche, è un atto dovuto da parte del dirigente scolastico.

