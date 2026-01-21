GPS 2026/28: la valutazione dei titoli

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 20.1.2026.

Tabelle titoli valutabili, iscrizioni con riserva, titoli d’accesso, accademici, professionali e culturali.

Le GPS, che saranno aggiornate con molta probabilità tra la fine di febbraio e i primi di marzo, rappresentano il percorso principe per ottenere gli incarichi annuali da parte degli UST dopo le immissioni in ruolo e l’incapienza delle GAE e le supplenze temporanee da parte dei dirigenti scolastici.

Gli aspiranti docenti che aspirano ad essere inseriti nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati

sulla base del possesso dei titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dichiarando l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.

Tabelle titoli valutabili

All’atto dell’emanazione dell’O.M. alla stessa sono allegate le tabelle di valutazione dei titoli relativi alla prima e alla seconda fascia per ordine e grado di scuola, per posto comune e di sostegno.

Contenuti delle tabelle

Ogni singola tabella di valutazione è suddivisa in tre settori:

Il primo settore indica la tipologia dei titoli di accesso alla graduatoria e relativo punteggio;

alla graduatoria e relativo punteggio; Il secondo settore indica quali altri titoli accademici, professionali e culturali, rispetto ai titoli d’accesso, sono valutabili e i relativi punteggi;

rispetto ai titoli d’accesso, sono valutabili e i relativi punteggi; Il terzo settore indica i titoli di servizio valutabili e il relativo punteggio.

Titoli d’accesso prima fascia

Per esser inseriti in prima fascia, i candidati docenti, devono essere in possesso:

Per i posti comuni , oltre al titolo di studio specifico l’ abilitazione specifica per l’insegnamento previsto dalla classe di concorso o tipologia di posto.

, oltre al specifico l’ specifica per l’insegnamento previsto dalla classe di concorso o tipologia di posto. Per il sostegno, oltre al titolo di studio specifico è richiesta la specializzazione.

Iscrizioni con riserva

Possono iscriversi con riserva in prima fascia:

I docenti i scritti ai percorsi accademici universitari che conseguono l’abilitazione entro il 30 giugno 2026;

I docenti iscritti ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e primaria che conseguono la specializzazione entro il 30 giugno 2026;

che conseguono l’abilitazione entro il 30 giugno 2026; I docenti Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e primaria che conseguono la specializzazione entro il 30 giugno 2026; I docenti iscritti ai percorsi di specializzazione di Roma, Milano e Palermo, per l’insegnamento ai non vedenti, e ai sordomuti che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2026;

di Roma, Milano e Palermo, per l’insegnamento ai non vedenti, e ai sordomuti che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2026; I docenti iscritti al decimo ciclo TFA sul sostegno che completano la specializzazione entro il 30 giugno;

sul sostegno che completano la specializzazione entro il 30 giugno; I docenti con tre anni di servizio negli ultimi otto e i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero iscritti al secondo ciclo di specializzazione sul sostegno la cui indizione è attesa prossimamente da parte dell’INDIRE.

Titoli d’accesso seconda fascia

Per accedere alla seconda fascia gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio entro la data di scadenza della domanda, fanno eccezione gli studenti iscritti al terzo anno della facoltà di scienze della formazione primaria con almeno 180 Crediti.

Titoli accademici, professionali e culturali

In merito alla valutazione dei titoli, in attesa del testo definitivo dell’O.M. e delle tabelle allegate, si registrano le seguenti novità rispetto all’O.M. 88 del 2024 così come sono state evidenziate dal CSPI:

Relativamente alla valutazione dei titoli, per il biennio 2026/2028 è equiparata la valutazione del titolo di sostegno nella I fascia tra docenti ITP e docenti “teorici ”;

nella I fascia ”; Per quanto riguarda i titoli informatici , pur mantenendo il numero invariato di corsi, è prevista la valutazione solo di titoli rilasciati da enti accreditati ad Accredia . Fermo restante che le certificazioni informatiche già dichiarate e valutate nel corso dei precedenti bienni di vigenza delle GPS saranno considerate comunque valide;

, pur mantenendo il numero invariato di corsi, è prevista la valutazione solo di titoli . Fermo restante che le certificazioni informatiche già dichiarate e valutate nel corso dei precedenti bienni di vigenza delle GPS saranno considerate comunque valide; E’ incrementato il punteggio da attribuire per i dottorati di ricerca ;

il da attribuire per i ; In merito ai titoli CLIL e CeCLIL saranno valutati soltanto i titoli rilasciati dalle università sia statali sia telematiche, escludendo comunque gli attestati ottenuti tramite enti privati non universitari.

Titoli di servizio

In merito alla valutazione del servizio va detto che lo stesso va considerato:

Specifico, se il servizio è svolto nella stessa classe di concorso posseduta, la valutazione prevista è pari a 12 punti per anno scolastico costituito da 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal primo febbraio al termine delle attività didattiche.

se il servizio è svolto nella stessa classe di concorso posseduta, la valutazione prevista è pari a per anno scolastico costituito da 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal primo febbraio al termine delle attività didattiche. Aspecifico se il servizio è svolto in classi di concorso diverse anche se similari o su gradi d’istruzione differenti il punteggio attribuito è pari alla metà del servizio specifico.

