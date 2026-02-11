La Tecnica della scuola, 10.2.2026.
Quali saranno i tempi per l’iter della procedura di aggiornamento delle prossime Graduatorie provinciali per le supplenze? Verrà svolto tutto con un’unica istanza? Quali sono i servizi che potranno essere valutati in domanda? Che differenza c’è tra servizio specifico e servizio aspecifico? Come funzionerà l’algoritmo delle convocazioni per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche? I docenti di ruolo potranno presentare domanda di inserimento nelle GPS? Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.
✅ (00:00) INTRODUZIONE
✅ (21:30) la riserva del servizio civile si applica già al bollettino zero per i docenti che hanno avuto la continuità didattica sul sostegno oppure si applica dal bollettino uno?
✅ (24:30) devo effettuare nuovo inserimento e cambiare provincia, proveniente da elenchi aggiuntivi senza essere convocato, posso eliminare servizio inserito per errore?
✅ (25:50) per certificazioni varie, ciò che è stato inserito negli anni precedenti rimane? Una cert. linguistica C2 fatta valere per la graduatoria del concorso PNRR2 può essere inserita?
✅ (26:40) i spezzoni inferiori a 6 ore vanno finire nelle gps per comporre i spezzoni? Perché, erano usciti degli articoli che parlavano di questo.
✅ (30:10) Posso inserire nello stesso a. s. i 12 punti del servizio specif. nella CdC A048 e i 6 punti del servizio aspecif. dell’IRC, sia nelle GPS, sia nella valutazione del serviz. per l’abilitaz. ai 60 cfu
✅ (32:45) se non risultassi ammessa al corso abilitante presso l’università in cui mi sono iscritta, potrei provare ad iscrivermi presso un’altra università in cui le iscrizioni risultano ancora aperte?
✅ (33:50) In caso di iscrizione con riserva in prima fascia, i titoli culturali che sono già stati convalidati in seconda fascia, vanno nuovamente dichiarati nell’istanza? E dovranno essere ri-convalidati?
✅ (35:20) volevo sapere se i titoli convalidati nella precedente GPS, sono valide anche per le nuove?
✅ (36:10) Se il percorso 60 CFU non si conclude per l’inizio dell’anno scolastico a settembre e mi arriva una convocazione per una supplenza, che faccio? Devo rinunciare all’incarico?
✅ (38:00) Scusate avevate detto che era possibile inserire la riserva l 68 /99 pure essendo occupati rispetto al biennio precedenti senza doversi licenziare?
✅ (41:50) per chi ha ottenuto la specializzazione sul sostegno quanto tempo c’è per inserirsi in prima fascia?
✅ (43:35) Se mi iscrivo al master L2 lo posso inserire con riserva se non lo completo alla apertura della domanda?
✅ (43:45) l’iscrizione con riserva fino a quando sarà valida
✅ (44:05) e classi di lingue straniere per esempio spagnolo svolgo servizio alle medie mi vale come specifico anche alle superiiori?
✅ (45:35) I titoli non convalidati perché non si è mai lavorato, vanno valutati con la tabella vecchia o con la nuova tabella, esempio titoli informatici
✅ (46:40) ho contratto in una paritaria al 30/06 ma x motivi personali dovrò dare le dimissioni il 31/03. Come potrò dichiarare il servizio con riserva se la data di cessazione del contratto nn coinciderà?
✅ (47:45) Cambiando provincia si devono inserire nuovamente i titoli? Grazie
✅ (48:40) per chi come me deve rinnovare la GPS in una classe a esaurimento ovvero trattamento testi e dati, posso rinnovare la domanda e in che provincia è meglio? da Milano a Messina?
✅ (49:30) Essendo al quarto anno di sostegno primaria da graduatoria incrociata, si passa in seconda fascia per sostegno non avendo specializzazione?
✅ (50:15) Con 33 punti su AB22 e 36 punti su AC22 è meglio puntare su una provincia più grande ma più satura (come Torino) oppure su una provincia più piccola ma meno satura (tipo Cuneo)? È il 1^ inserimento
✅ (52:40) Se prendo la laurea magistrale ad aprile, riuscirò ad inserirmi in seconda fascia?