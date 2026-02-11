Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 11 Febbraio 2026 / 05 : 38
Commenti disabilitati su GPS 2026-28, aggiornamento a marzo

GPS 2026-28, aggiornamento a marzo

GPS 2026-2028, le info utili. Quali saranno i tempi per l’iter della procedura
di aggiornamento delle prossime Graduatorie provinciali per le supplenze?
GPS 2026-28, aggiornamento a marzo ultima modifica: 2026-02-11T05:38:22+01:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia