di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 13.1.2026.

Intorno alla riapertura delle Gps per il nuovo biennio

ruota la presentazione di alcune istanze che gli aspiranti dovranno presentare.

Settimane di attesa quelle che separano dalla domanda delle GPS. Sembra essere papabile il mese di febbraio per l’apertura ufficiale delle graduatorie per il nuovo biennio 2026-28. Occorrerà però attendere la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale per averne la certezza. Intanto restano ancora molti dubbi tra gli aspiranti che devono inserirsi per la prima volta negli elenchi. Quante saranno le istanze riguardanti le Gps che dovranno essere inoltrate? Facciamo chiarezza.

Inserimento/aggiornamento GPS e graduatorie d’istituto

La finestra che sarà aperta probabilmente a febbraio è quella che consente l’inoltro della domanda per inserirsi nella prima e seconda fascia delle GPS oppure per aggiornare il relativo punteggio per chi era già iscritto, o ancora per passare dalla seconda alla prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia. Sarà anche consentito, eventualmente, cambiare provincia rispetto al biennio precedente. Chi non ha punteggi aggiuntivi da inserire perchè non ha nuovi titoli culturali da dichiarare servizi ulteriori da inserire dovrà comunque presentare domanda di permanenza.

In questa stessa domanda sarà anche possibile scegliere un massimo di 20 istituti scolastici per potersi inserire anche nelle graduatorie d’istituto, da cui si potranno ricevere supplenze brevi e saltuarie. Si tratta comunque di una facoltà: chi non vuole inserirsi nelle graduatorie d’istituto resterà solo nelle Gps per l’intero biennio.

Lo scioglimento della riserva

Chi si inserirà in prima fascia con riserva perchè non ha ancora conseguito l’abilitazione/specializzazione entro il termine di chiusura della domanda dovrà presentare in un secondo momento l’istanza di scioglimento della riserva. Stando alla bozza di ordinanza ministeriale il termine per lo scioglimento sarà fissato a luglio 2026.

Lo scioglimento della riserva potrebbe anche rendersi necessaria per chi non potrà dichiarare tutto il servizio dell’a.s 2025/26 entro la chiusura della domanda delle GPS (il riferimento è a chi ha in essere, ad esempio, un contratto al 30 giugno o al 31 agosto). Su questo aspetto sembra infatti esserci stata un’apertura da parte del Ministero, che in un primo momento voleva consentire solo l’inserimento del servizio fino al termine della domanda GPS. Se questa apertura sarà confermata con la versione definitiva di ordinanza sarà necessario presentare in un secondo momento una seconda istanza per sciogliere la riserva sul servizio dell’a.s 2025/26.

La scelta delle 150 preferenze

Nell’estate tutti gli aspiranti che si sono inseriti nelle Gps o che comunque hanno rinnovato e aggiornato l’iscrizione potranno anche inoltrare un’altra istanza, nota come ‘scelta delle 150 preferenze’. La domanda sarà facoltativa, e il suo inoltro consentirà di rientrare nella procedura informatizzata di attribuzione delle nomine al 31 agosto e al 30 giugno.

Nell’istanza, che solitamente va compilata nel mese di luglio, gli aspiranti dovranno inserire un ordine di preferenze tra scuole, comuni e distretti, indicando anche la preferenza per cattedre al 31 agosto e al 30 giugno e spezzoni. La mancata presentazione della stessa comporterà la ricezione di supplenze brevi solo dalle graduatorie d’istituto.

.

.

.

.

.

.

GPS 2026/28, quante istanze si possono presentare

ultima modifica: da