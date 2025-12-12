GPS 2026-28, sanzioni inasprite

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 11.12.2025.

Novità Gps 2026-28, sanzioni più rigide per rinuncia e abbandono di servizio

da Gps col prossimo biennio: come evitare penalizzazioni.

Il prossimo rinnovo delle Gps, come noto, verrà anticipato rispetto ai precedenti aggiornamenti. Il Ministero avrebbe assunto questa decisione per evitare la solita corsa contro il tempo cui erano costretti gli uffici scolastici provinciali, portando spesso a errori, ripubblicazioni e rettifiche, con conseguenti dilungamenti ulteriori delle tempistiche. Se infatti la domanda verrà aperta a febbraio (come pare) i vari Usp avranno tutto il tempo a disposizione per poter effettuare i dovuti controlli e procedere con la pubblicazione delle graduatorie entro l’inizio dell’estate. Un’altra novità riguarda anche l’inasprimento delle sanzioni a seguito di rinuncia e abbandono di servizio. Ma come evitare queste conseguenze? Facciamo chiarezza.

Rinuncia e abbandono di servizio da Gps: le conseguenze

Allo stato attuale la sanzione per mancata presa di servizio e rinuncia alla nomina da Gps prevede l’impossibilità di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GaE e Gps per tutte le classi di concorso, per l’intero anno scolastico. Questa sanzione si estende anche alla possibilità di essere convocato dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento per cui il docente ha titolo. Sono ammesse solo supplenze brevi. La sanzione è più pesante in caso di abbandono di servizio, per cui la stessa conseguenza è estesa all’intero biennio di validità delle graduatorie.

Finora era stato mantenuto invariato l’impianto sanzionatorio, mentre con la nuova ordinanza che riguarderà il prossimo biennio le sanzioni vengono inasprite, estendendo le conseguenze dell’abbandono di servizio anche alla rinuncia e alla mancata presa di servizio, penalizzando gli aspiranti per l’intero biennio, ed estendendo l’impossibilità di conseguire supplenze anche tramite interpelli.

Come evitare le sanzioni

Alla luce delle descritte nuove regole sulle sanzioni è seguito il malcontento degli aspiranti, i quali ritengono eccessivamente rigide le sanzioni previste per il prossimo biennio. Molti ad esempio si chiedono: “E se non posso raggiungere la scuola presso cui ho ricevuto la nomina per problemi di spostamento devo comunque vedermi comminare la penalizzazione per rinuncia?”

In realtà per evitare di imbattersi nelle previste sanzioni basta semplicemente non sfruttare necessariamente tutte le 150 preferenze che vanno compilate nell’apposita istanza nell’estate, ai fini del conseguimento delle nomine al 31 agosto e al 30 giugno da Gps. Il consiglio è quello di scegliere solo scuole, comuni e distretti che si è sicuri di poter accettare, in modo da scongiurare ipotetiche rinunce o abbandoni di servizio con le relative conseguenze.

