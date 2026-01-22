GPS 2026-28, sanzioni più severe

OggiScuola, 21.1.2026.

GPS 2026-28, le sanzioni per rinunce e abbandoni: un cambio di rotta.

Cosa cambia e cosa devono fare i docenti. Cosa cambia per i docenti.

Con l’avvicinarsi dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028, previsto indicativamente tra marzo e aprile, emerge una delle novità più rilevanti per i docenti: l’introduzione di un regime sanzionatorio molto più rigido rispetto al passato.

Le nuove disposizioni, contenute nella bozza di Ordinanza ministeriale, puntano a rafforzare la continuità didattica e a ridurre rinunce e abbandoni degli incarichi. Le conseguenze, però, rischiano di essere particolarmente pesanti: un solo errore può compromettere l’accesso alle supplenze per l’intero biennio, su tutte le classi di concorso e i gradi di istruzione.

Supplenze da GPS e GaE: stretta sulle rinunce

Per le supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) attribuite tramite GPS o GAE, il nuovo impianto sanzionatorio prevede penalità estese e automatiche.

Rinuncia o mancata presa di servizio

La rinuncia a un incarico assegnato, così come la mancata presa di servizio, comporta:

l’ esclusione da tutte le supplenze annuali e al 30 giugno ;

la perdita del diritto alle nomine da tutte le graduatorie in cui il docente è inserito (GPS, GAE e, in caso di esaurimento, anche Graduatorie di Istituto);

l’applicazione della sanzione per l’intero biennio 2026-2028, senza distinzioni tra classi di concorso o tipologie di posto.

In sostanza, una singola rinuncia blocca qualsiasi possibilità di incarico lungo per due anni scolastici.

Abbandono del servizio: esclusione totale dalle supplenze

Ancora più severa la disciplina in caso di abbandono di un incarico già avviato. In questa ipotesi:

il docente perde l’accesso a tutte le supplenze , incluse quelle brevi e temporanee ;

l’esclusione riguarda tutte le classi di concorso e tutti i gradi di istruzione.

La ratio della norma è chiara: evitare interruzioni improvvise e garantire stabilità alle scuole, soprattutto nelle fasi iniziali dell’anno scolastico.

Graduatorie di Istituto: sanzioni circoscritte ma incisive

Per le supplenze conferite tramite Graduatorie di Istituto (GI), il sistema sanzionatorio resta distinto, pur mantenendo una certa rigidità.

Rinuncia a una supplenza da GI

La rinuncia a un incarico o a una proroga comporta:

la perdita della possibilità di ottenere ulteriori supplenze dalla stessa Graduatoria di Istituto ;

l’effetto è limitato all’anno scolastico in corso e alla specifica scuola;

la regola vale sia per posto comune che per sostegno ;

anche la mancata risposta a una convocazione viene considerata rinuncia automatica.

Abbandono di un incarico da GI: cosa succede

Nel caso di abbandono del servizio su incarico da Graduatoria di Istituto, le conseguenze si ampliano:

il docente perde il diritto a tutte le supplenze provenienti da GI, GPS e GAE.

È prevista tuttavia un’importante eccezione:

chi è già in servizio con una supplenza da GI può lasciare l’incarico per accettarne uno da GPS o GAE senza incorrere in penalizzazioni.

GPS 2026-2028: cosa devono fare i docenti per evitare sanzioni

Alla luce del nuovo quadro normativo, i docenti sono chiamati a una gestione molto più attenta delle supplenze. In particolare, diventa fondamentale:

Valutare con attenzione ogni accettazione, evitando rinunce affrettate. Non abbandonare incarichi in corso, salvo i casi espressamente consentiti. Gestire in modo consapevole le Graduatorie di Istituto, considerando che anche una mancata risposta equivale a rinuncia. Presentare correttamente l’istanza di aggiornamento GPS, che deve essere confermata online anche in assenza di nuovi titoli o servizi.

Un cambio di rotta per il sistema delle supplenze

Il nuovo regime sanzionatorio per le GPS 2026-2028 segna un cambio di passo deciso rispetto al passato. L’obiettivo del Ministero è ridurre il turn over e assicurare maggiore stabilità alle scuole, ma per i docenti il rischio di esclusione pluriennale rende ogni scelta strategica e vincolante.

