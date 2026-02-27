di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 26.2.2026.

GPS 2026/2028, differenza tra servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, civile nazionale e civile universale.

Il Ministero ha pubblicato le ulteriori 20 FAQ riguardanti la presentazione delle domande per le GPS 2026/2028. Ricordiamo che la scadenze per l’invio delle istanze è il 16 marzo 2026.

Tra le domande e risposte disponibili segnaliamo in particolare la faq 80, riguardante il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria.

Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile nazionale” o “Servizio civile universale”?

No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, che hanno carattere volontario. Pertanto, nella sezione relativa alla riserva dei posti potranno essere dichiarati soltanto il servizio civile universale ed il servizio civile nazionale di cui l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, allegando l’apposita attestazione. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’adeguata autocertificazione.

Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, invece, sono interamente valutabili nella sezione dei servizi, purché prestati in costanza di nomina.

https://www.tecnicadellascuola.it/gps-2026-2028-il-mim-pubblica-altre-20-faq-chiarimenti-anche-su-certificazioni-e-servizio-civile

GPS 2026/28, servizio civile nazionale e universale

