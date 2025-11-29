GPS 2026/28: tante le novità in arrivo

dalla Gilda degli insegnanti di Caserta, 27.11.2025.

GPS 2026/28: concluso l’ultimo incontro al Ministero.

Aggiornamento anticipato e modifiche importanti alle tabelle di valutazione.

Il 26 novembre 2025 si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ultimo confronto sullo schema di Ordinanza Ministeriale che regolerà l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto (GPS) per il biennio 2026/2027 e 2027/2028.

L’incontro chiude un percorso iniziato con la riunione tecnica dell’11 novembre e proseguito con quella politica del 20 novembre, presieduta dal Capo di Gabinetto.

Tempistiche: aggiornamento anticipato

Il Ministero ha confermato la volontà di anticipare le operazioni di aggiornamento rispetto agli anni precedenti (tradizionalmente fissate tra maggio e giugno).

Non sarà gennaio il mese di apertura delle istanze, ma la procedura partirà comunque in anticipo per garantire tempi più rapidi nelle nomine.

Le principali novità dell’Ordinanza

Ripescaggio dei candidati

Nei turni successivi alle rinunce o nuove disponibilità, potranno essere richiamati i candidati con posizione più alta in graduatoria, purché le sedi rientrino tra quelle indicate nella domanda. Eliminato il vincolo dell’“ultimo nominato”. Iscrizione con riserva

Chi conseguirà abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026 potrà iscriversi con riserva. Misura pensata per i nuovi percorsi da 60 CFU e 30 CFU, i cui bandi sono attesi da gennaio 2026. Completamento orario e frazionamento cattedre

Confermata la possibilità di completare l’orario anche frazionando una cattedra intera, nel rispetto dell’unicità dell’insegnamento e delle esigenze organizzative. Conferma obbligatoria

Chi non aggiorna, trasferisce o conferma la propria posizione sarà escluso per tutto il biennio. Servizio con riserva

Si potrà dichiarare un contratto in corso per maturare l’annualità. Scioglimento riserva: 15 giugno – 2 luglio 2026. Titoli e servizi

Saranno valutati solo quelli acquisiti entro la data di presentazione della domanda. Elenchi aggiuntivi

Chi è negli elenchi dovrà ripresentare domanda per entrare a pieno titolo in I fascia. Rinunce e abbandoni

Sanzione più severa: esclusione dalle GPS per tutto il biennio. II fascia sostegno

Il triennio di servizio richiesto dovrà essere maturato entro l’anno scolastico precedente alla domanda. Docenti di ruolo e spezzoni

Nessuna penalizzazione per chi non ha potuto inserire spezzoni tra le preferenze. Interpelli fuori provincia

Si potrà partecipare anche senza aver scelto le 150 sedi. Formazione cattedre

Gli Uffici territoriali dovranno aggregare spezzoni anche inferiori a 6 ore per aumentare le disponibilità. Scienze motorie alla primaria

Arriva la II fascia per questa disciplina, finora riservata solo alla I fascia.

Tabelle di valutazione: modifiche importanti

Abilitazione ITP : equiparata a quella dei docenti teorici (24 punti + punteggio in base al voto).

: equiparata a quella dei docenti teorici (24 punti + punteggio in base al voto). Dottorato : da 12 a 14 punti.

: da 12 a 14 punti. Assegno di ricerca : da 12 a 13 punti.

: da 12 a 13 punti. Certificazioni informatiche : valide solo quelle rilasciate da enti accreditati presso Accredia.

: valide solo quelle rilasciate da enti accreditati presso Accredia. Certificazioni CLIL : riconosciute solo se conseguite in Università.

: riconosciute solo se conseguite in Università. Titoli di specializzazione INDIRE: stesso punteggio dei corsi TFA sostegno.

Iter finale

L’Ordinanza sarà ora trasmessa al CSPI per il parere obbligatorio (non vincolante), prima della pubblicazione ufficiale.

Consiglio pratico: iniziate a raccogliere titoli e certificazioni, verificate i requisiti per abilitazione e sostegno, e tenete d’occhio le date dei bandi per i percorsi da 60 e 30 CFU.