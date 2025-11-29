GPS 2026/28: tante le novità in arrivo

dalla Gilda degli insegnanti di Caserta, 27.11.2025.
GPS 2026/28: concluso l’ultimo incontro al Ministero.
Aggiornamento anticipato e modifiche importanti alle tabelle di valutazione.
Il 26 novembre 2025 si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ultimo confronto sullo schema di Ordinanza Ministeriale che regolerà l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto (GPS) per il biennio 2026/2027 e 2027/2028.
L’incontro chiude un percorso iniziato con la riunione tecnica dell’11 novembre e proseguito con quella politica del 20 novembre, presieduta dal Capo di Gabinetto.
Tempistiche: aggiornamento anticipato
Il Ministero ha confermato la volontà di anticipare le operazioni di aggiornamento rispetto agli anni precedenti (tradizionalmente fissate tra maggio e giugno).
Non sarà gennaio il mese di apertura delle istanze, ma la procedura partirà comunque in anticipo per garantire tempi più rapidi nelle nomine.
Le principali novità dell’Ordinanza
- Ripescaggio dei candidati
Nei turni successivi alle rinunce o nuove disponibilità, potranno essere richiamati i candidati con posizione più alta in graduatoria, purché le sedi rientrino tra quelle indicate nella domanda. Eliminato il vincolo dell’“ultimo nominato”.
- Iscrizione con riserva
Chi conseguirà abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026 potrà iscriversi con riserva. Misura pensata per i nuovi percorsi da 60 CFU e 30 CFU, i cui bandi sono attesi da gennaio 2026.
- Completamento orario e frazionamento cattedre
Confermata la possibilità di completare l’orario anche frazionando una cattedra intera, nel rispetto dell’unicità dell’insegnamento e delle esigenze organizzative.
- Conferma obbligatoria
Chi non aggiorna, trasferisce o conferma la propria posizione sarà escluso per tutto il biennio.
- Servizio con riserva
Si potrà dichiarare un contratto in corso per maturare l’annualità. Scioglimento riserva: 15 giugno – 2 luglio 2026.
- Titoli e servizi
Saranno valutati solo quelli acquisiti entro la data di presentazione della domanda.
- Elenchi aggiuntivi
Chi è negli elenchi dovrà ripresentare domanda per entrare a pieno titolo in I fascia.
- Rinunce e abbandoni
Sanzione più severa: esclusione dalle GPS per tutto il biennio.
- II fascia sostegno
Il triennio di servizio richiesto dovrà essere maturato entro l’anno scolastico precedente alla domanda.
- Docenti di ruolo e spezzoni
Nessuna penalizzazione per chi non ha potuto inserire spezzoni tra le preferenze.
- Interpelli fuori provincia
Si potrà partecipare anche senza aver scelto le 150 sedi.
- Formazione cattedre
Gli Uffici territoriali dovranno aggregare spezzoni anche inferiori a 6 ore per aumentare le disponibilità.
- Scienze motorie alla primaria
Arriva la II fascia per questa disciplina, finora riservata solo alla I fascia.
Tabelle di valutazione: modifiche importanti
- Abilitazione ITP: equiparata a quella dei docenti teorici (24 punti + punteggio in base al voto).
- Dottorato: da 12 a 14 punti.
- Assegno di ricerca: da 12 a 13 punti.
- Certificazioni informatiche: valide solo quelle rilasciate da enti accreditati presso Accredia.
- Certificazioni CLIL: riconosciute solo se conseguite in Università.
- Titoli di specializzazione INDIRE: stesso punteggio dei corsi TFA sostegno.
Iter finale
L’Ordinanza sarà ora trasmessa al CSPI per il parere obbligatorio (non vincolante), prima della pubblicazione ufficiale.
Consiglio pratico: iniziate a raccogliere titoli e certificazioni, verificate i requisiti per abilitazione e sostegno, e tenete d’occhio le date dei bandi per i percorsi da 60 e 30 CFU.
.
.
.
.
.
.
.
GPS 2026/28: tante le novità in arrivo ultima modifica: 2025-11-29T06:29:02+01:00 da