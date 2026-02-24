Gilda VeneziaGraduatorie provinciali Autore: - 24 Febbraio 2026 / 05 : 14
Commenti disabilitati su GPS 2026. Appuntamenti per consulenze

GPS 2026. Appuntamenti per consulenze

Gilda Venezia

 Gilda Veneziavai alla pagina principale

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, febbraio 2026.
Gilda Venezia

La Gilda degli insegnanti di Venezia informa tutti i colleghi che per  il servizio di consulenza per l’aggiornamento delle GPS – garantito SOLO AGLI ISCRITTI – bisogna prendere  appuntamento seguendo le indicazioni riportate in questo link: APPUNTAMENTI.

Non saranno prese in considerazione altre forme di contatto

.

A tutti i colleghi chiediamo di

  • verificare il funzionamento dello SPID

  • PRECOMPILARE la domanda anche indicando le PREFERENZE

Da ricordare

Le graduatorie saranno aggiornate sulla base delle istanze di nuovo inserimento, aggiornamento e/o trasferimento o permanenza presentate.

Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza.

Dichiarazione del servizio non ancora completato

Per chi, alla scadenza della domanda, non ha ancora maturato l’intera annualità di servizio:

  • è possibile indicare la data futura di scadenza del contratto in corso;
  • il servizio svolto dopo la data della domanda verrà valutato solo se l’aspirante conferma il reale svolgimento tramite un’apposita istanza;
  • se la conferma non viene inviata, il servizio viene valutato solo fino alla data di presentazione della domanda.

GPS, cosa sono?

Le graduatorie provinciali di supplenza sono previste dall’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n. 124. Hanno validità biennale e sono costituite da:

  • una prima fascia di personale abilitato/specializzato
  • una seconda fascia di personale non abilitato/specializzato

Per il biennio 2026/2028 gli aspiranti possono presentare domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche qualora si presenti solo istanza di permanenza. In mancanza, i relativi titoli non vengono riconfermati nelle GPS.
Gli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non presentino domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse.

Nell’ istanza è possibile inserire le sedi per l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia.

Nel secondo anno di vigenza delle graduatorie è prevista la possibilità, per coloro che conseguiranno entro il 30 giugno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, di iscriversi in elenchi aggiuntivi alla I fascia.
Si rimanda al link GPS 2026/2028 per ulteriori dettagli.

Per l’anno scolastico 2026/27, i posti di sostegno vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo, vengono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.

Di seguito riportiamo lo Speciale con tutte le guide:

Speciale GPS

 

.

Gilda degli insegnanti di Venezia

 

GPS 2026. Appuntamenti per consulenze ultima modifica: 2026-02-24T05:14:51+01:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia