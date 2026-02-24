GPS 2026. Appuntamenti per consulenze

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, febbraio 2026.



La Gilda degli insegnanti di Venezia informa tutti i colleghi che per il servizio di consulenza per l’aggiornamento delle GPS – garantito SOLO AGLI ISCRITTI – bisogna prendere appuntamento seguendo le indicazioni riportate in questo link: APPUNTAMENTI.

.

A tutti i colleghi chiediamo di

.

Le graduatorie saranno aggiornate sulla base delle istanze di nuovo inserimento, aggiornamento e/o trasferimento o permanenza presentate.

Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza.

Dichiarazione del servizio non ancora completato

Per chi, alla scadenza della domanda, non ha ancora maturato l’intera annualità di servizio:

è possibile indicare la data futura di scadenza del contratto in corso ;

; il servizio svolto dopo la data della domanda verrà valutato solo se l’aspirante conferma il reale svolgimento tramite un’apposita istanza;

se la conferma non viene inviata, il servizio viene valutato solo fino alla data di presentazione della domanda.

GPS, cosa sono?

Le graduatorie provinciali di supplenza sono previste dall’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n. 124. Hanno validità biennale e sono costituite da:

una prima fascia di personale abilitato/specializzato

una seconda fascia di personale non abilitato/specializzato

Per il biennio 2026/2028 gli aspiranti possono presentare domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche qualora si presenti solo istanza di permanenza. In mancanza, i relativi titoli non vengono riconfermati nelle GPS.

Gli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non presentino domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse.

Nell’ istanza è possibile inserire le sedi per l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia.

Nel secondo anno di vigenza delle graduatorie è prevista la possibilità, per coloro che conseguiranno entro il 30 giugno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, di iscriversi in elenchi aggiuntivi alla I fascia.

Si rimanda al link GPS 2026/2028 per ulteriori dettagli.

Per l’anno scolastico 2026/27, i posti di sostegno vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo, vengono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.