GPS 2026, certificazioni informatiche.

Chi può iscriversi

Gli aspiranti docenti che intendono iscriversi nella GPS di prima e/o seconda fascia e nelle correlate graduatorie d’istituto, presentano domanda d’inserimento, aggiornamento, trasferimento e da quest’anno anche di permanenza, a pena di esclusione, in un’unica provincia a condizione di avere i requisiti per ogni singola fascia.

Scuola dell’infanzia e primaria

Per iscriversi nella GPS di prima fascia della scuola primaria o dell’infanzia, gli aspiranti devono avere uno dei seguenti titolo abilitanti: laurea in scienze della formazione primaria o diploma d’istituto magistrale o diploma di scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Nel caso che il titolo di studio fosse stato conseguito all’estero, è possibile l’iscrizione purché il titolo sia stato riconosciuto in Italia.

Mentre per la seconda fascia posso iscriversi gli studenti del terzo anno in poi della facoltà di Scienze della Formazione Primaria, a condizione di aver conseguito almeno 150 crediti, 200, 250 .

Docenti educazione motoria

Per i docenti di educazione motoria nella scuola primaria possono iscriversi in prima fascia i docenti abilitati che hanno superato il concorso bandito nel 2022 e che non sono rientrati tra i vincitori e quanti hanno conseguito l’abilitazione successivamente.

Mentre nella seconda fascia possono iscriversi coloro che hanno uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o laurea del vecchio ordinamento LS 67;

conseguita nella classe «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o laurea del vecchio ordinamento LS 67; Laurea magistrale conseguita nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o laurea del vecchio ordinamento LS 75;

conseguita nella classe «Scienze e tecniche dello sport» o laurea del vecchio ordinamento LS 75; Laurea magistrale conseguita nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» o laurea del vecchio ordinamento 53/S.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Per iscriversi nella GPS di prima fascia della scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti devono avere oltre al titolo di studio specifico per la graduatoria richiesta, l’abilitazione specifica per l’insegnamento della disciplina prevista dalla classe di concorso. Possono iscriversi in prima fascia gli ITP con il solo diploma, regola che vale solo fino al 31 dicembre del 2026.

Mentre per iscriversi in seconda fascia, gli aspiranti docenti devono avere la laurea senza abilitazione.

Inoltre i docenti in possesso di una delle lauree accorpate secondo le disposizioni del decreto 255 possono presentare la domanda scegliendo la graduatoria ove intendono partecipare, fermo restante che possono presentare la domanda per tutte e due gli ordini di scuola nella misura in cui l’abilitazione è valida per tutti e due i gradi di scuola

Iscrizione posti di sostegno

Possono iscriversi nelle GPS di prima fascia gli aspiranti in possesso della specializzazione sul sostegno per lo specifico ordine di scuola. Mentre possono iscriversi in seconda fascia i docenti non specializzati che hanno svolto almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, sul sostegno nello stesso grado.