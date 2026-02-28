Gilda degli insegnantiGraduatorie provinciali Autore: - 28 Febbraio 2026 / 05 : 40
GPS 2026, che provincia scegliere?

Gilda VeneziaLa Tecnica della scuola, 27.2.2026.

Le tabelle con il numero di docenti in graduatoria in ogni provincia.

Gilda Venezia

L’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata, è quindi possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.

Come leggere la tabella

La Gilda degli Insegnanti di Benevento ha elaborato dei dati del Mim riportando, in una tabella, il numero dei docenti precari presenti nelle GPS alla data del 04/02/2026 per provincia, per fascia e per posto o classe di concorso.

Il valore finale comprende anche gli eventuali aspiranti inseriti con riserva. In rosso sono stati riportati gli aspiranti della scuola infanzia, primaria e secondaria sostegno. Bisogna ricordare, in ogni caso, che ciascun aspirante potrebbe essere presente in più graduatorie, per cui il numero totale è solo indicativo.

CONSULTA LA TABELLA

GPS consistenza 2026Download
