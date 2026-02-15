GPS 2026, cosa fare per chi deve solo aggiornare

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 14.2.2026.

Domanda GPS 2026-28: tutte le operazioni e le modifiche consentite

agli aspiranti che dovranno solo aggiornare. In estate la scelta delle 150 preferenze.

Annunciata come imminente è calato il silenzio sulla domanda GPS. Sembra essere papabile un arco temporale compreso tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. Una fetta di precari sta anche chiedendo un posticipo a maggio, soprattutto per permettere il conseguimento della laurea che consentirebbe l’inserimento almeno in seconda fascia, in modo da non perdere 2 anni di lavoro. Al momento dal Ministero non sono comunque trapelate date. Vediamo intanto di seguito quali modifiche potranno apportare coloro che dovranno solo aggiornare.

Le operazioni possibili per chi deve solo aggiornare le GPS

La domanda GPS che si attende consentirà sia i nuovi inserimenti sia l’aggiornamento per il prossimo biennio 2026-28. Chi dovrà solo aggiornare potrà compiere alcune modifiche rispetto al precedente inserimento. Le operazioni consentite possono infatti essere così riassunte:

cambio provincia ;

; aggiunta di nuove classi di concorso ;

; nuovi certificati e titoli culturali ;

; titoli di servizio dell’ultimo biennio;

dell’ultimo biennio; nuovi eventuali titoli di riserva e di preferenza ;

; modifica delle 20 scuole ai fini delle graduatorie d’istituto.

Scelta 150 preferenze

Altra cosa è la successiva istanza dedicata alla scelta delle 150 preferenze, che dovrà essere inoltrata nell’estate (solitamente a luglio).

Si tratta di un appuntamento annuale a cui sono tenuti gli aspiranti che intendono conseguire supplenze dalle GPS. Ogni anno ciascun supplente potrà inviare questa istanza cambiando il proprio ordine di preferenza (tra comuni, distretti, scuole e provincia) rispetto all’anno precedente.

La scelta delle scuole inoltre non dovrà necessariamente combaciare con le 20 scuole scelte nella domanda GPS ai fini delle graduatorie d’istituto.

.

.

.

.

.

.

GPS 2026, cosa fare per chi deve solo aggiornare ultima modifica: da