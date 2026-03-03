GPS 2026: cosa fare per la riserva legge 68/1999

Orizzonte Scuola, 2.3.2026.

GPS 2026: per la riserva legge 68/99 serve lo stato di disoccupazione

oppure aver presentato in precedenza la documentazione. FAQ MIM n. 85.

Il Ministero chiarisce su riserva di legge 68/1999 e iscrizione nelle GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/28.

La FAQ del Ministero

Ho recentemente acquisito un titolo che dà diritto alla riserva dei posti ex L. 68/1999. Posso farlo valere per l’iscrizione in GPS?

Sì, purché alla data di scadenza delle istanze si risulti iscritti negli appositi elenchi dei centri provinciali per l’impiego. In mancanza di iscrizione in tali elenchi, in quanto già occupati, occorre aver presentato in precedenza la documentazione richiesta.

A questa fa seguito la FAQ n. 85

Sono in possesso di un titolo che dà diritto alla riserva dei posti ex L. 68/1999. Essendo attualmente occupata con una supplenza, vorrei dichiararlo secondo le istruzioni riportate nella FAQ 79, ma non mi è chiaro cosa si intenda per documentazione presentata in precedenza.

Coloro che sono temporaneamente occupati, devono dichiarare di aver già prodotto la certificazione relativa all’iscrizione al collocamento obbligatorio (L. 68/1999) in una precedente istanza amministrativa, indicando gli estremi della precedente iscrizione.

Cosa richiede l’Ordinanza

L’ordinanza prevede all’art. 7 comma 4 lettera h:

“i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta“.

La Gilda degli Insegnanti aveva chiesto una modifica

La FAQ si è resa necessaria per il chiarimento richiesto dalla Gilda degli insegnanti “La Direzione Nazionale della Gilda, tramite Patrizia Basili, propone un correttivo basato sull’articolo 19 del Decreto Legislativo 150/2015, che equipara ai disoccupati i soggetti “a rischio disoccupazione” titolari di contratti prossimi alla cessazione.”

La FAQ conferma quanto indicato nell’Ordinanza. Quindi i casi sono

la certificazione è stata prodotta in altra circostanza;

per primo inserimento bisogna produrre stato di disoccupazione

Tutte le FAQ del Ministero

