GPS 2026, CSPI: le classi di concorso accorpate

Orizzonte Scuola, 16.12.2025.
Graduatorie GPS 2026, quando spetta doppio punteggio per abilitazione delle classi di concorso accorpate: la proposta del CSPI.
Nelle tabelle di valutazione dei titoli delle nuove graduatorie GPS valide per le supplenze degli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 un passaggio importante sarà quello relativo al punteggio da attribuire alle abilitazioni delle classi di concorso accorpate.
Ci riferiamo alle classi di concorso accorpate con dm n. 255/2023
- A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
Un passaggio che negli incontri con i sindacati era rimasto irrisolto.
Il parere del CSPI
Il CSPI, nell’adunanza plenaria dell’11 dicembre a proposito della Tabella A/3 punti B.4 Ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso per le classi di concorso accorpate
- il punteggio è attribuibile per entrambe le classi di concorso accorpate e valutabili come singola abilitazione se conseguita con i percorsi attivati dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 255/2023;
- il punteggio è attribuibile per entrambe le classi di concorso accorpate e valutabili come distinte abilitazioni se conseguita prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 255/2023 con distinti percorsi o distinte procedure abilitanti.
Il DM n. 255/2023 è entrato in vigore l’11 febbraio 2024, pertanto verrebbe a coinvolgere le abilitazioni conseguite con i percorsi del DPCM 4 agosto 2023.
Vedremo in quale direzione si muoverà il Ministero nel documento finale, atteso per il mese di febbraio.
