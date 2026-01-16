Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le info.
Graduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l’Ordinanza che disciplinerà l’aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Attenzione: sarà possibile aggiornare anche le graduatorie di istituto, con l’indicazione di max 20 scuole per classe di concorso/posto di insegnamento.
Le tre fasce delle graduatorie di istituto
Graduatorie di istituto articolate in tre fasce:
- Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento; Per la scelta delle scuole ci sarà un apposito avviso del Ministero;
- Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle GPS prima fascia;
- Terza fascia: comprende i docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia (sia secondaria, sia infanzia e primaria)
Le supplenze da graduatorie di istituto
- fino al 31 agosto o fino al 30 giugno se non è stato possibile assegnare l’incarico da GaE o GPS per mancanza di aspiranti o per esaurimento dell’elenco
- tutte le supplenze temporanee per la sostituzione di personale assente *
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.
*In questo caso la supplenza può essere variabile: fino a 10 giorni per infanzia e primaria, poche settimane, qualche mese oppure arrivare al termine delle lezioni.
Come si richiede l’iscrizione nelle graduatorie di istituto
Contestualmente alla compilazione della domanda GPS
- Si possono richiedere fino a venti scuole per ogni classe di concorso inserita.
ATTENZIONE: le scuole possono essere anche istituti comprensivi con più plessi. Si sceglie la scuola intera
.
.
.
.
.
.
.
.
GPS 2026: domanda anche per le graduatorie di istituto ultima modifica: 2026-01-16T14:26:32+01:00 da