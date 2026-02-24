GPS 2026: gli allegati

Obiettivo scuola, 24.1.2026.

GPS 2026: quali documenti devo inserire nella sezione “Allegati”?

FAQ, chiarimenti e tempistiche.

É stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 che disciplina le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Di seguito l’Ordinanza e le tabelle di valutazione dei titoli.

TEMPISTICHE

Sarà possibile presentare domanda a partire da lunedì 23 febbraio 2026, ore 12:00 e sino a lunedì 16 marzo 2026, ore 23:59.

QUALI DOCUMENTI ALLEGARE?

La piattaforma ministeriale prevede un’apposita sezione dove è possibile allegare dei documenti. Tuttavia, in generale tutti i dati sono inseriti in autodichiarazione attraverso la procedura informatizzata. Non è necessario produrre quindi alcuna documentazione, almeno in questa fase.

Eventuali documenti potranno semmai essere richiesti, esclusivamente per i titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, nella fase di verifica dei titoli.

A cosa serve allora la sezione "Allegati" presente in piattaforma? Come chiarisce la FAQ Ufficiale n. 6, in questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento di un titolo estero oppure relativi a servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.

Quali allegati devo inserire nella sezione “Allegati”?

In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero.

Come previsto all’articolo 7, comma 12, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, è necessario allegare un unico file di tipo “.pdf” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:

1. titolo di studio conseguito all’estero;

2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

La dimensione massima del file allegato è di 2 Mb; eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nelle fasi successive del procedimento. . . . . . . . .

GPS 2026: gli allegati

