GPS 2026, il punteggio e le nuove tabelle

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 17.2.2026.

GPS 2026, il punteggio già calcolato in passato è rideterminato sulla base delle nuove tabelle.

Nuovi titoli e servizi. Cessazione elenchi aggiuntivi.

Già dalla prossima settimana, l’ultima del mese di febbraio, è prevista l’apertura della nuova piattaforma per l’aggiornamento delle GPS 2026-2028, per la presentazione dell’istanza con scadenza presumibile introno al giorno 16 marzo. Una domanda che ci viene posta da chi deve aggiornare le GPS è la seguente: “Come avverrà la rideterminazione del punteggio già acquisito nel biennio 2024-2026?“.

Rideterminazione punteggio precedente

Nella attesa Ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento delle GPS 2026-2028, è disposto che in occasione del prossimo rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze, note con l’acronimo GPS, agli aspiranti docenti già inclusi in tali graduatorie provinciali costituite per l’antecedente periodo di vigenza, il punteggio assegnato per il biennio 2024/2025-2025/2026, in relazione ai titoli presentati e alle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti, è rideterminato sulla base delle nuove tabelle di valutazione.

Nuovi titoli e servizi

In caso di domanda di aggiornamento, al punteggio rideterminato ai sensi del periodo precedente si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 24 giugno 2024 termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2024/2025-2025/2026 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data.

Cessazione elenchi aggiuntivi

A seguito della cessazione dell’efficacia degli elenchi aggiuntivi, costituiti con decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025, all’atto dell’aggiornamento delle GPS i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.

.

.

.

.

.

.

.

GPS 2026, il punteggio e le nuove tabelle

ultima modifica: da