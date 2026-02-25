GPS 2026: inserimento in prima fascia con riserva

Obiettivo scuola, 13.1.2026.

L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina le procedure di aggiornamento e rinnovo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Le domande di inserimento, aggiornamento o trasferimento potranno essere presentate tramite la piattaforma ministeriale “Istanze Online” fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026.

Uno degli aspetti più importanti riguarda la possibilità di inserimento in prima fascia con riserva, misura che consentirà a migliaia di aspiranti docenti di accedere alle GPS anche se non hanno ancora conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno.

Iscrizione con riserva in I fascia GPS 2026: chi può inserirsi

In linea generale, i requisiti di accesso alla prima fascia devono essere posseduti entro la data di scadenza della domanda. Tuttavia, l’ordinanza prevede espressamente la possibilità di iscrizione con riserva per:

coloro che conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento entro il 30 giugno 2026 ;

; coloro che conseguiranno la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026.

Pertanto, potranno inserirsi con riserva in prima fascia:

coloro che stanno frequentando i percorsi abilitanti da 30 CFU art. 13 ;

; coloro che stanno frequentando i percorsi abilitanti da 60 CFU (Allegato 1) o i 30 CFU Allegato 2 per triennalisti ;

o i ; coloro che stanno frequentando il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria , titolo abilitante per infanzia e primaria;

, titolo abilitante per infanzia e primaria; coloro che stanno frequentando il percorso di specializzazione sul sostegno (TFA sostegno X ciclo) ;

; coloro che non sono ancora iscritti ai percorsi abilitanti o di specializzazione, ma che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno 2026.

È importante sottolineare che né l’ordinanza ministeriale né la piattaforma ministeriale richiedono, al momento della domanda, l’iscrizione già avvenuta a un percorso abilitante o di specializzazione.

In altre parole, è possibile chiedere l’inserimento con riserva anche se non si è ancora iscritti al percorso, a condizione che il titolo venga effettivamente conseguito entro il termine previsto del 30 giugno 2026.

Si tratta di una previsione particolarmente rilevante, considerando che molte università non hanno ancora pubblicato tutti i bandi dei percorsi abilitanti e che alcuni percorsi, come il secondo ciclo INDIRE, non sono ancora stati avviati.

Scioglimento della riserva: scadenze e modalità

La riserva sarà sciolta positivamente qualora l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno venga conseguita entro il 30 giugno 2026.

La comunicazione dell’avvenuto conseguimento del titolo dovrà essere effettuata tramite la piattaforma “Istanze Online”:

dalle ore 9:00 del 15 giugno 2026

fino alle ore 23:59 del 2 luglio 2026

Il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto o la mancata comunicazione nei tempi indicati comporterà:

l’esclusione dalla prima fascia GPS;

il mantenimento dell’inserimento nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

GPS 2026: iscrizione in II fascia, non è prevista la riserva

Diversamente dalla prima fascia, per l’inserimento in seconda fascia GPS non è prevista alcuna iscrizione con riserva.

Pertanto, chi intende inserirsi in seconda fascia deve possedere tutti i requisiti richiesti entro la data di scadenza della domanda, ovvero:

il titolo di studio valido per la classe di concorso;

eventuali esami integrativi richiesti dalla normativa vigente.

Non è quindi possibile inserirsi in seconda fascia in attesa di conseguire il titolo di accesso.

Inserimento contemporaneo in I fascia con riserva e in II fascia: scelta consigliata

È fortemente consigliato che coloro che chiedono l’inserimento in prima fascia con riserva richiedano contestualmente anche l’inserimento (o il mantenimento) in seconda fascia a pieno titolo.

Questo perché, qualora l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno non venga conseguita entro il 30 giugno 2026, l’aspirante non perderà completamente la posizione in graduatoria, ma rimarrà regolarmente inserito in seconda fascia.

Si tratta di una scelta strategica che consente di garantire la continuità della propria presenza nelle GPS e di continuare a ricevere incarichi di supplenza.

VEDI L’ORDINANZA

Allegati A : Tabelle valutazione titoliB

Allegati B: Riserve

Allegati C: Genere

Allegato D: Certificato competenze linguistiche

