La Tecnica della scuola, 26.2.2026.

GPS 2026, le certificazioni informatiche inserite in precedenza saranno valutate in ogni caso:

l’incontro al MIM e le parole di Castellana.

L’ordinanza che regola le GPS è stata finalmente pubblicata, è quindi possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.

punteggi delle certificazioni informatiche in possesso degli aspiranti. Oggi, 26 febbraio, si è svolto un incontro tra sindacati e amministrazione per cercare di chiarire le indicazioni circa il punteggio dei titoli informatici pregressi. In questi giorni c'è stato vero e proprio caos in merito ai

Un primo resoconto è stato fornito dalla Gilda degli Insegnanti: a quanto pare i titoli informatici inseriti in precedenza saranno valutati a prescindere. Inoltre, sarà fornito un link ai candidati per verificare le valutabilità del titolo.

Le parole di Castellana

“Accogliamo con favore il cambio radicale della posizione di questa amministrazione che in un primo momento considerava come nuovo inserimento ogni passaggio di fascia o un passaggio dagli elenchi aggiuntivi, non permettendo ai docenti di vedersi computato il punteggio pregresso dei titoli informatici. Finalmente si riesce a fare chiarezza sulla situazione e nessuno perderà quanto già ha acquisito”, questo quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

GPS 2026, le certificazioni informatiche già inserite

