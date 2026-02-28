GPS 2026, le FAQ ufficiali del MIM: cosa cambia

Orizzonte Scuola, 27.2.2026.
GPS 2026, Question time In collegamento con Simone Craparo, rappresentante della Gilda Unams.
Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze).
Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). In collegamento Simone Craparo, rappresentante della Gilda Unams. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per venerdì 27 febbraio alle 14:30.
