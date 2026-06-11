Orizzonte Scuola, 11.6.2026.

GPS graduatorie 2026: chi non scioglie la riserva entro il 2 luglio in quale fascia sarà inserito?

Graduatorie GPS 2026: si avvicina la data del 30 giugno e per chi ha richiesto la riserva è il tempo di tirare le somme.

La mail inviata a lallaorizzonte@orizzontescuola.it

“Mi sono inserito nelle GPS in prima fascia con riserva, in quanto attualmente iscritto a un percorso abilitante che, ad oggi, non è ancora iniziato.

A tal proposito, vorrei chiedere un chiarimento: nel caso in cui non riuscissi a concludere il percorso entro il 30 giugno, cosa accadrebbe alla mia posizione? Ho compreso che tale data rappresenta il termine per lo scioglimento della riserva, ma, considerando che molti percorsi risultano avviati in ritardo, desidererei sapere se sono previste eventuali proroghe o indicazioni specifiche.”

Non ci risultano proroghe, d’altronde la data utile per lo scioglimento della riserva è già inserita nell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026.

Se non si scioglie la riserva (sia per mancato titolo sia perché lo si dimentica):

si rimane in seconda fascia, se l’aspirante ha i requisiti ed è già inserito o ha richiesto l’inserimento entro lo scorso 16 marzo;

se non presente in seconda fascia, per il 2026/27 l’aspirante non sarà presente né nelle GPS né nelle graduatorie di istituto.

Potrà inserirsi il prossimo anno, nella finestra temporale che sarà individuata dal Ministero, per l’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia per aspiranti che avranno conseguito l’abilitazione dopo il 16 marzo 2026 o non avranno sciolto al riserva entro il 2 luglio 2026.

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GPS 2026: percorsi abilitanti e scioglimento della riserva

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