di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 20.1.2026.

Differenze tra prima e seconda fascia Gps per quanto riguarda il possesso del titolo di accesso all’atto della compilazione della domanda. Iscrizione in seconda fascia a pieno titolo e possibile riserva per la prima fascia.

Cresce sempre più l’attesa per gli aspiranti interessati alla riapertura delle GPS, o per inserirsi ‘ex novo’ o per aggiornare la propria posizione. Sostanzialmente cambierà poco rispetto agli aggiornamenti precedenti ma occorrerà attendere l’ufficialità della nuova ordinanza ministeriale. Un aspetto importante su cui porre l’attenzione è l’iscrizione nella II fascia o nella I fascia, soprattutto per coloro che ancora attendono di conseguire il titolo richiesto per la classe di concorso d’interesse. Vediamo di fare chiarezza.

Titolo di accesso prima e seconda fascia GPS, con riserva e a pieno titolo

Una differenza di fondo tra prima e seconda fascia GPS non è solo il possesso o meno dell’abilitazione/specializzazione per la classe di concorso d’interesse. Un altro elemento di distinzione attiene alla possibilità o meno di inserirsi a pieno titolo o con riserva, in attesa di conseguimento dello stesso.

Infatti, il titolo di accesso per la II fascia GPS deve essere posseduto entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. Non è possibile iscriversi con riserva in seconda fascia. Molti studenti, in merito proprio a questo aspetto, stanno lamentando la paura di restare fuori dalle graduatorie se la domanda venisse davvero anticipata come nelle intenzioni del Ministero. E a nulla sembrerebbero valere le richieste di anticipo delle sessioni di laurea presso alcuni atenei. Questo discorso vale specialmente per gli aspiranti della scuola secondaria, poichè per la scuola dell’infanzia e primaria il discorso cambia: in seconda fascia vi si possono inserire gli studenti che, nell’anno accademico 2025/2026, sono iscritti al terzo anno di Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda.

Quanto alla I fascia GPS è anche possibile inserirsi con riserva di conseguimento dell’abilitazione. L’aspirante che sta conseguendo l’abilitazione può quindi richiedere l’iscrizione contemporanea in prima fascia Gps con riserva e in seconda fascia a pieno titolo. In questo modo se riuscirà a conseguire il titolo entro il 30 giugno 2026 l’iscrizione in prima fascia sarà a pieno titolo, previo corretto scioglimento della riserva, e l’iscrizione in seconda fascia non verrà tenuto in considerazione. In caso contrario, quindi qualora l’aspirante non dovesse riuscire a conseguire il titolo entro la data indicata resterà perlomeno a pieno titolo nella seconda fascia e decadrà il suo inserimento in prima fascia.

