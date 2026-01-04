Gps 2026, quando aprono?

La Tecnica della scuola, 3.1.2026.
Le previsioni: ordinanza a gennaio, le date effettive non prima di febbraio 2026.
GPS I fascia e iscrizioni con riserva.
Con l’inizio del nuovo anno, tra i buoni propositi di molti aspiranti docenti c’è sicuramente quello di fare domanda per iscriversi nelle Gps, graduatorie provinciali per le supplenze. Nel 2026, infatti, ci sarà l’aggiornamento di queste graduatorie, previsto ogni due anni: l’ultimo è stato effettuato nel 2024.
Le possibili date
Come ha spiegato il nostro esperto, Lucio Ficara, non sappiamo ancora con precisione i tempi in cui uscirà l’ordinanza. Diciamo che già ci sono stati rilievi del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. L’ordinanza dovrebbe, a nostro modo di vedere, essere pronta a breve, a gennaio, dopodiché sapremo le date effettive: si presume non prima di febbraio 2026.
Per poter presentare l’istanza ci dovrebbero essere 21 giorni di tempo, 3 settimane.7
Nel frattempo si attende il nuovo Decreto Ministeriale del Mur relativo ai percorsi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (60 Cfu). Ricordiamo che chi ottiene l’abilitazione può iscriversi, di solito, con riserva, alle GPS, in prima fascia.
Una volta conseguito il titolo si potrà procedere con l’iscrizione a tutti gli effetti, in un lasso di tempo che deve ancora essere stabilito (di solito nel mese di giugno).
