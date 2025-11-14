Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 14 Novembre 2025 / 05 : 16
Commenti disabilitati su Gps 2026, tempistiche troppo brevi

Gps 2026, tempistiche troppo brevi

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 13.11.2025.

A rischio punteggio pieno titoli e servizi. Un aggiornamento troppo prematuro delle Gps potrebbe avere conseguenze importanti: non tutti i titoli potrebbero essere dichiarati.

Gilda Venezia

Da quando si è tenuta la prima informativa MIM-sindacati l’11 novembre 2025 in merito all’aggiornamento delle Gps ne è scaturito un enorme malcontento generale tra gli aspiranti, sia tra coloro che dovranno inserirsi ex novo sia tra coloro che devono aggiornare il proprio punteggio. Il motivo ‘del contendere’ ruota intorno ai tempi troppo stringenti con cui il Ministero vorrebbe aprire le domande.
Si parla di gennaio/febbraio 2026, sebbene non siano trapelate date da viale Trastevere. L’accelerazione la si nota, del resto, dalla convocazione stessa dei sindacati, alquanto prematura rispetto alle annate precedenti. Sul fronte sindacale si sta spingendo per un incontro politico volto a risolvere le criticità emerse a seguito della presentazione della bozza iniziale dell’ordinanza ministeriale. Le parti sociali vorrebbero anche discutere di una soluzione per non penalizzare gli aspiranti in caso di domande anticipate.

Aggiornamento prematuro delle Gps: soluzioni e svantaggi

Se la finestra temporale per l’aggiornamento delle Gps dovesse essere aperta veramente tra gennaio e febbraio 2026, sarebbe a rischio la dichiarazione di tutto il servizio dell’a.s 2025/26 e anche di alcuni titoli che gli aspiranti avrebbero conseguito entro magari aprile/maggio 2026.
Molti supplenti si ritroverebbero a inserire quindi appieno l’a.s 2024/25 e solo i giorni di servizio maturati fino alla data di scadenza della domanda di aggiornamento per quanto attiene all’a.s 2025/26. In pochi si ritroverebbero quindi a raggiungere a 166 giorni necessari per ottenere 12 punti. Quale potrebbe quindi essere una soluzione?

Se i sindacati non dovessero riuscire a convincere il Ministero a dilungare i tempi, l’auspicio è che venga data almeno la possibilità, per coloro che hanno in essere un contratto fino al 31 agosto, al 30 giugno o fino alla fine delle lezioni, di inserire con riserva tutto il servizio previsto da contratto, sciogliendo la stessa tramite istanza successiva. In pratica ciò che era stato concesso già nell’aggiornamento del 2024 (le cui istanze comunque erano state aperte a maggio 2024). Anche in questo senso, però, ad oggi, non sappiamo se ci sarà un’apertura da parte dell’Amministrazione.

.

.

.

.

.

.

.

 

Gps 2026, tempistiche troppo brevi ultima modifica: 2025-11-14T05:16:19+01:00 da
Tags:, , , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia