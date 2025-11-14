Gps 2026, tempistiche troppo brevi

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 13.11.2025.
A rischio punteggio pieno titoli e servizi. Un aggiornamento troppo prematuro delle Gps potrebbe avere conseguenze importanti: non tutti i titoli potrebbero essere dichiarati.
Da quando si è tenuta la prima informativa MIM-sindacati l’11 novembre 2025 in merito all’aggiornamento delle Gps ne è scaturito un enorme malcontento generale tra gli aspiranti, sia tra coloro che dovranno inserirsi ex novo sia tra coloro che devono aggiornare il proprio punteggio. Il motivo ‘del contendere’ ruota intorno ai tempi troppo stringenti con cui il Ministero vorrebbe aprire le domande.
Si parla di gennaio/febbraio 2026, sebbene non siano trapelate date da viale Trastevere. L’accelerazione la si nota, del resto, dalla convocazione stessa dei sindacati, alquanto prematura rispetto alle annate precedenti. Sul fronte sindacale si sta spingendo per un incontro politico volto a risolvere le criticità emerse a seguito della presentazione della bozza iniziale dell’ordinanza ministeriale. Le parti sociali vorrebbero anche discutere di una soluzione per non penalizzare gli aspiranti in caso di domande anticipate.