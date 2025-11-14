Gps 2026, tempistiche troppo brevi

Aggiornamento prematuro delle Gps: soluzioni e svantaggi

Se la finestra temporale per l’aggiornamento delle Gps dovesse essere aperta veramente tra gennaio e febbraio 2026, sarebbe a rischio la dichiarazione di tutto il servizio dell’a.s 2025/26 e anche di alcuni titoli che gli aspiranti avrebbero conseguito entro magari aprile/maggio 2026.

Molti supplenti si ritroverebbero a inserire quindi appieno l’a.s 2024/25 e solo i giorni di servizio maturati fino alla data di scadenza della domanda di aggiornamento per quanto attiene all’a.s 2025/26. In pochi si ritroverebbero quindi a raggiungere a 166 giorni necessari per ottenere 12 punti. Quale potrebbe quindi essere una soluzione?

Se i sindacati non dovessero riuscire a convincere il Ministero a dilungare i tempi, l’auspicio è che venga data almeno la possibilità, per coloro che hanno in essere un contratto fino al 31 agosto, al 30 giugno o fino alla fine delle lezioni, di inserire con riserva tutto il servizio previsto da contratto, sciogliendo la stessa tramite istanza successiva. In pratica ciò che era stato concesso già nell’aggiornamento del 2024 (le cui istanze comunque erano state aperte a maggio 2024). Anche in questo senso, però, ad oggi, non sappiamo se ci sarà un’apertura da parte dell’Amministrazione.