USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 22.9.2025.
TERZO TURNO DI NOMINE DEL 22.09.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e del PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024.
Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il terzo turno di nomine del 22.09.2025 di cui all’oggetto.
Avviso prot. AOOUSPVE n. 12678 del 22-09-2025
BOLLETTINO TERZO TURNO DI SUPPLENZE
Disponibilità per il TERZO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – A.S. 2025 -26.
Si pubblicano le disponibilità per il TERZO TURNO SUPPLENZE DEL 22.09.2025 DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Allegati
