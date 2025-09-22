Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 22 Settembre 2025 / 16 : 00
Commenti disabilitati su GPS, 3° turno di nomine e posti disponibili

GPS, 3° turno di nomine e posti disponibili

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 22.9.2025.

TERZO TURNO DI NOMINE DEL 22.09.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e del PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024.

Gilda Venezia

Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il terzo turno di nomine del 22.09.2025 di cui all’oggetto.

.

Disponibilità per il TERZO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – A.S. 2025 -26.

 

Si pubblicano le disponibilità per il TERZO TURNO SUPPLENZE DEL 22.09.2025 DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 

Allegati

.

.

.

.

.

.

.

GPS, 3° turno di nomine e posti disponibili ultima modifica: 2025-09-22T16:00:27+02:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl