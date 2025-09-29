Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 29 Settembre 2025 / 14 : 59
Commenti disabilitati su GPS, 4° turno di nomine e posti disponibili

GPS, 4° turno di nomine e posti disponibili

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 29.9.2025.

Presa di servizio entro martedì 30 settembre 2025

QUARTO TURNO DI NOMINE DEL 29.09.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e del PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024.

Disponibilità per il QUARTO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – A.S. 2025 -26

Gilda Venezia

Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il quarto turno di nomine del 29.09.2025 di cui all’oggetto.

 

Si pubblicano le disponibilità per il quarto turno di supplenze del personale docente ed educativo

Allegati

.

.

.

.

.

 

.

.

.

 

.

GPS, 4° turno di nomine e posti disponibili ultima modifica: 2025-09-29T14:59:53+02:00 da
Tags:, ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl