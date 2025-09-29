GPS, 4° turno di nomine e posti disponibili

USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 29.9.2025.
Presa di servizio entro martedì 30 settembre 2025
QUARTO TURNO DI NOMINE DEL 29.09.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e del PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024.
Disponibilità per il QUARTO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – A.S. 2025 -26
Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il quarto turno di nomine del 29.09.2025 di cui all’oggetto.
Avviso prot. AOOUSPVE n. 13018 del 29-09-2025
Bollettino nomine quarto turno
Si pubblicano le disponibilità per il quarto turno di supplenze del personale docente ed educativo
