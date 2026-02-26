GPS, certificazioni informatiche: facciamo chiarezza

La Tecnica della scuola, 25.2.2026.

GPS 2026, certificazioni informatiche: quelle già rilasciate da enti non accreditati

Accredia restano valide? Cosa chiarisce l’OM 27/2026.



Una delle domande più frequenti sull’aggiornamento delle GPS riguarda il destino dei titoli informatici già dichiarati e valutati 0,5 punti ciascuno (fino a un massimo di 2 punti) negli elenchi aggiuntivi: vengono mantenuti nel passaggio alla prima fascia?

La risposta è sì, vengono mantenuti, come afferma il nostro esperto Lucio Ficara. Durante la compilazione della domanda per l’aggiornamento delle GPS 2026-2028, per gli aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS 2024-2026, è stato verificato che le certificazioni informatiche già dichiarate restano valide. Si tratta delle certificazioni rilasciate da enti non accreditati Accredia e diverse dalle tipologie DigComp 2.2 e DigCompEdu, valutate 0,5 punti ciascuna fino a un massimo di 4 certificati (2 punti complessivi).

Questi titoli vengono mantenuti anche per la graduatoria 2026-2028. Inoltre, alle certificazioni già riconosciute può essere aggiunta la certificazione DigCompEdu, che attribuisce ulteriori 2 punti, fino a un massimo complessivo di 4 punti.

Le novità per le certificazioni informatiche 2026-2028

Per il biennio di aggiornamento 2026-2028 cambia però il criterio di valutazione delle nuove certificazioni informatiche: saranno valutabili solo quelle rilasciate da enti accreditati ad Accredia.

Un’altra novità importante riguarda il punteggio massimo attribuibile ai titoli informatici, che passa dai 2 punti previsti nelle tabelle 2024-2026 ai 4 punti previsti nelle tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale 27 del 16 febbraio 2026.

È fondamentale precisare che i 4 punti rappresentano il tetto massimo complessivo, comprensivo anche di eventuali titoli già riconosciuti negli anni precedenti.

Cosa chiarisce l’OM 27/2026

Nella premessa dell’OM 27/2026 si specifica che vengono mantenuti come requisiti indispensabili:

l’accreditamento presso Accredia

la conformità ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu

Questa scelta è finalizzata a garantire un livello qualitativo uniforme delle certificazioni informatiche.

Le tabelle di valutazione chiariscono inoltre un aspetto decisivo: il riconoscimento delle certificazioni informatiche resta valido solo nella medesima tipologia di fascia e nella stessa tabella di valutazione. Non è invece previsto il mantenimento del punteggio in caso di passaggio di fascia o di nuovo inserimento.

