di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 15.5.2022.

Tutti i candidati che presentano domanda, sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; titoli che devono essere posseduti entro la data del 31 maggio 2022.

Chi è inserito con riserva

Sono inseriti in prima fascia ma con riserva, i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

iscritti e frequentanti il VI corso TFA e conseguono la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;

e frequentanti il e conseguono la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; in servizio alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, fissata per il 31 maggio 2022 e non hanno ancora maturato l’intera annualità di servizio;

alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, fissata per il 31 maggio 2022 e di servizio; conseguono l’abilitazione anche a seguito del superamento delle prove concorsuali e sono in attesa della pubblicazione, da parte degli USR, delle graduatorie definitive.

anche a seguito del superamento delle prove concorsuali e sono in attesa della pubblicazione, da parte degli USR, delle graduatorie definitive. titolo di accesso conseguito all’estero ma ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, deve dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine del 31 maggio 2022.

Iscritti con riserva

L’inserimento con riserva, non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti.

Come si scioglie la riserva

La riserva sarà sciolta tramite apposita domanda che sarà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero.

Che cosa succede se non si acquisisce il titolo entro il 20 luglio

I candidati di cui sopra, inseriti con riserva nelle rispettive graduatorie di prima fascia, possono presentare domanda , avendone i titoli, anche in seconda fascia dove sarebbero confermati, nel caso in cui non dovessero riuscire a conseguire il titolo per il quale sono stati inseriti con riserva.

