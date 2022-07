di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 4.7.2022.

Come vi abbiamo scritto qui – dal primo al 15 luglio è possibile presentare l’istanza per tutti quelli che hanno fatto l’aggiornamento GPS e hanno indicato per l’anno scolastico 2021/2022 una data di fine servizio successiva al 31 maggio.

E se non presento l’istanza?

Come precisa la FAQ ufficiale n. 36 “In assenza di detta dichiarazione l’aspirante parteciperà alle GPS con un servizio fino alla data di presentazione dell’istanza”.

Se ho già 166 giorni di servizio al 31 maggio posso anche non presentare l’istanza, perché comunque avrò il punteggio massimo ottenibile per un anno di servizio.

