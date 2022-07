Quali sono le procedure per la compilazione delle domande per la scelta delle sedi nelle graduatorie di istituto per coloro che sono inseriti in GaE e GPS? Ne parliamo nel nuovo appuntamento di Tecnica risponde LIVE di giovedì 7 luglio, ore 16 con gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo e con l’avvocato specializzato in diritto scolastico, Dino Caudullo.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Graduatorie di istituto

Le graduatorie di istituto sono attualmente disciplinate dall’O.M. 112 del 6/5/2022 e sono articolate in tre fasce:

Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento;

Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia;

Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia.

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:

supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie provinciali di supplenza

supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente

supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Gps e Gae: è arrivato il momento delle scelte

