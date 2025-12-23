GPS e GaE, i tempi per l’aggiornamento

di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 22.12.2025.

GPS e GaE, quali saranno i tempi per l’aggiornamento nel 2026? Risponde l’esperto.

Quali saranno i tempi per l’aggiornamento delle GaE e delle GPS per il biennio scolastico 2026-2028? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica:

“GaE e GPS, il 2026 sarà l’anno dell’aggiornamento. Ricordiamo che dal biennio scorso, le GAE e le GPS si sono allineate e vengono rinnovate di biennio in biennio. Questo che sta per arrivare sarà il biennio 26-28, cioè le GaE (graduatorie a esaurimento provinciali) e le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) verranno rinnovate e andranno a valere per due anni scolastici, il 2026-27 e il 2027-28 e dunque molti precari sono attenti in questa fase perché l’inizio del 2026 impegnerà questi insegnanti a presentare l’istanza.

Ricordiamo che questa presentazione all’istanza non è solo aggiornamento, ma potrebbe anche riguardare il trasferimento di provincia, per cui chi già era inserito nelle GaE potrebbe scegliere di inserirsi nelle GaE di altra provincia, fare un aggiornamento/trasferimento e andare a tentar fortuna perché le GaE sono uno strumento che serve per entrare in ruolo per il 50% dei posti messi a contingente per i neoassunti e per le nuove immissioni 26-27.

Dunque, è un appuntamento di non poco conto e c’è il nuovo inserimento per quello che riguarda chi?

Allora, nelle GaE non ci si può inserire come nuovo inserimento, però coloro che erano già presenti nelle GaE in passato e sono stati cancellati da queste graduatorie perché non hanno aggiornato la graduatoria, potranno attraverso questa fase essere rimessi nelle GaE nuovamente. Dunque, si tratterebbe non propriamente di un nuovo inserimento, ma di una forma di ritorno alle GaE dopo essere stati esclusi in passato, ma avendone pienamente titolo.

Poi ci saranno gli aggiornamenti solo per coloro che permangono nella stessa provincia e aggiornano solo il punteggio. Poi, in ultimo, ci potrà essere il trasferimento e aggiornamento insieme per coloro che decidono di cambiare provincia. Quand’è che si potranno fare le domande per l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento?

Si potranno fare a partire, dice il Ministero, dall’8 gennaio 2026 per i 15 giorni successivi, dunque fino al 22 gennaio 2026, una finestrella di 15 giorni per regolarizzare la propria posizione ed eventualmente puntare anche a un trasferimento per avere maggiori opportunità per l’immissione in ruolo.

Dalle GaE si entra anche per i posti comuni, oltre che per il sostegno, in ruolo con immissione in ruolo ordinaria, cioè per il 50% dei posti disponibili in una provincia e le GaE rappresentano un serbatoio importante e l’altro 50% chiaramente sono le graduatorie di merito dei concorsi ordinari.

GPS

Poi ci sarà anche la possibilità delle GPS, che si rinnovano, si aggiornano per il biennio, come per le GaE 26-28. Si può scegliere una sola provincia e si può scegliere una provincia di riferimento per tutte le classi di concorso per cui si ha titolo di accedere, per cui le GPS possono prevedere un nuovo inserimento per chi ha il titolo di accesso per entrare in una seconda fascia o se è abilitato addirittura in prima fascia.

La seconda fascia si entra con il titolo del diploma della laurea del diploma di laurea con i crediti formativi CFU e integrativi per come previsto dal DPR 19 del 2016 e sue successive modifiche e si entra in seconda fascia, ma si può entrare anche in prima fascia se si ha o abilitazione per la classe comune e dunque per il posto normale o specializzazione per il sostegno.

Le GPS prevedono quindi nuovo inserimento o l’aggiornamento oppure anche il trasferimento oltre che l’aggiornamento. Sono graduatorie importanti, non si entra in ruolo con le GPS per i posti comuni, però è stata prorogata la norma per cui si potrà entrare in ruolo per i posti di sostegno con una sessione straordinaria e dunque verrà replicata, come negli anni precedenti, la possibilità di entrare in ruolo da GPS provinciale, GPS sostegno e poi partecipare eventualmente anche alla mini call veloce.

Non sappiamo ancora con precisione i tempi in cui uscirà l’ordinanza. Diciamo che già ci sono stati rilievi del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. L’ordinanza dovrebbe, a nostro modo di vedere, essere pronta tra la fine di dicembre e il gennaio, dopodiché sapremo le date effettive, si presume non prima di febbraio 2026.

Per quanto tempo invece saranno aperte le iscrizioni per queste GPS, dunque il poter presentare l’istanza sono 21 giorni di tempo, 3 settimane, le GPS hanno più un ampio respiro rispetto alle GaE.

Le GaE sono 15 giorni, le GPS invece abbiamo 21 giorni di tempo, per cui fate conto se il mese di febbraio è quello indicato, sarà per esempio dall’1 al 22 febbraio, potrebbe essere una finestra possibile. Comunque sarà bene o male sul febbraio, massimo marzo 2026 perché c’è proprio una volontà del Ministero dell’Istituzione del merito di anticipare i tempi rispetto ai periodi di tarda primavera o addirittura dell’estate del giugno di ogni anno, come accadeva in passato”.

