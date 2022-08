di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 27.8.2022.

Controllo dichiarazioni per le supplenze da GPS e GI: quali sono gli esiti possibile e le conseguenze per l’aspirante.

Nomine supplenze 2022/23: il controllo del DS

Le supplenze al 30/06 e al 31/08 vengono conferite con procedura informatizzata e la pubblicazione dei bollettini delle nomine è già iniziata.

Per i docenti nominati entro il 31 agosto, la presa del servizio è il 1° settembre. La circolare sulle supplenze di quest’anno, per quanto riguarda i controlli, rinvia all’articolo 8 comma 7 dell’OM 112/2022. Lì si legge: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”.

Quindi, il controllo avviene solo al momento in cui si stipula il primo contratto, tempestivamente, e spetta al dirigente della scuola. Nel caso di docenti che si inseriscono per la prima volta, il controllo delle dichiarazioni riguarderà tutti i titoli dichiarati. Ai docenti già inseriti in GPS e sottoposti al controllo in precedenza, saranno controllati solo i nuovi titoli dichiarati.

I commi 8 e 9 ci spiegano cosa succede sia nel caso di esito positivo del controllo, che nel caso di esito negativo.

Esito del controllo ed effetti

Se il controllo delle dichiarazioni fatte nel corso dell’istanza per le GPS ha un riscontro positivo:

il dirigente scolastico comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente l’Ufficio convalida a sistema i dati contenuti nella domanda ne dà comunicazione all’interessato i titoli si intendono definitivamente validati e utili agli interessati per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.

In caso di esito negativo del controllo, la procedura prevede che:

il dirigente lo comunica all’Ufficio territoriale competente, si provvede alle previste esclusioni* e alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all’aspirante ne viene data comunicazione all’interessato il dirigente valuta e decide le conseguenze per l’aspirante, ai fini della responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR n. 445/2000.

*L’aspirante che non possiede il titolo d’accesso, è escluso dalle graduatorie, mentre l’aspirante che ha prodotto dichiarazioni mendaci, è escluso dalle graduatorie per il periodo della loro vigenza (biennio 2022/24), fatte salve le responsabilità penali.

Eventuale servizio svolto

L’eventuale servizio svolto sulla base di dichiarazioni non veritiere, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto. Di conseguenza: