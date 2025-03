di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 23.2.2025.

In estate tutti gli aspiranti supplenti saranno interessati dalla compilazione della consueta domanda annuale per ottenere nomine a T.D. Quali elenchi riguarderà.

L’estate rappresenta sempre il momento in cui gli aspiranti supplenti si ritrovano a confrontarsi con i periodici appuntamenti burocratici connessi alle graduatorie. L’anno scorso è stata la volta della riapertura delle Gps, finalizzata ai nuovi inserimenti e all’aggiornamento del punteggio. In contemporanea si sono potute aggiornare le corrispondenti graduatorie d’istituto. Tra poche settimane verrà invece aperta la finestra temporale dedicata alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps. Cosa dovranno fare quindi gli aspiranti nell’estate? Quale adempimento è previsto? Facciamo chiarezza.

Quale domanda andrà inoltrata in estate? Quali graduatorie saranno interessate?

In sede di aggiornamento delle Gps, avvenuto a giugno 2024, gli aspiranti hanno dovuto anche scegliere fino ad un massimo di 20 scuole per ricevere convocazioni di supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto. La validità sia delle Gps sia delle graduatorie d’istituto è biennale, quindi fino al 2026 non sarà possibile inserire nuovi servizi né nuovi titoli, e nemmeno sarà consentito modificare il suddetto elenco delle 20 scuole.

L’operazione che invece andrà compiuta ogni anno, e a cui quindi saranno tenuti gli aspiranti anche nell’estate 2025, è la scelta delle 150 preferenze, includendo scuole, comuni, distretti e provincia (quest’ultima è stata una nuova opzione introdotta nel 2024). La compilazione è necessaria per ottenere nomine a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno dalle Gps. Il mancato inoltro dell’istanza consentirà di ricevere solo supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto. Questo adempimento non è rivolto solo a coloro che entreranno quest’anno negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia ma a tutti gli iscritti nelle Gps.

