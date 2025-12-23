GPS, forse le domande a febbraio 2026

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 22.12.2025.

Aggiornamento graduatorie Gps presto in arrivo: come comportarsi

con 166 giorni di servizio già svolti a febbraio 2026. Precisazioni.

Stando alla ‘timeline’ annunciata dal Ministero nel corso degli incontri tenuti coi sindacati le scorse settimane, a febbraio dovrebbe essere aperta la finestra temporale rivolta all’aggiornamento delle GPS. Le graduatorie saranno aperte anche ai nuovi inserimenti (a differenza delle Gae). Gli aspiranti stanno quindi cercando di farsi 2 conti per capire con quale punteggio riusciranno a posizionarsi, tenendo conto dei titoli culturali acquisiti e in possesso, e dei titoli di servizio maturati. In merito a questi ultimi, chi vanta un contratto annuale o comunque a lungo termine si chiede se l’annualità di servizio potrà essere inserita per intero. Facciamo chiarezza su questo punto.

La dichiarazione dell'intero a.s 2025/26 nelle graduatorie GPS: chiarimenti Solitamente le domande delle Gps venivano aperte tra il mese di maggio e giugno. Quest'anno il Ministero intende invece anticipare per permettere agli uffici scolastici di effettuare i dovuti controlli senza dover sempre fare i conti con la consueta corsa contro il tempo (responsabile spesso di errori e rettifiche). Febbraio sembra essere quindi il mese papabile in cui gli aspiranti potranno inoltrare l'istanza di inserimento/aggiornamento. Chi ha un contratto di supplenza nell'a.s 2025/26 a lungo termine, potrebbe arrivare in questo mese ad aver già maturato 166 giorni. Potrà quindi essere dichiarato l'intero anno? Nel rispondere a questo interrogativo, posto nel corso di una recente diretta tenuta da Orizzonte Scuola, Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, ha ricordato come l'annualità di servizio completa, formalmente necessiterebbe di 180 giorni (che definiscono il cosiddetto 'anno contributivo'), ma 166 giorni sono comunque sufficienti per ottenere il massimo punteggio conseguibile per anno scolastico, pari a 12 punti. Quindi 166 giorni possono essere inseriti ai fini del conteggio dell'intero a.s 2025/26. Occorre poi precisare che negli incontri MIM-sindacati, il Ministero sembrerebbe anche essere aperto a consentire l'inserimento del servizio con riserva a coloro che vantano un contratto di supplenza a lungo termine, con data di scadenza oltre febbraio (o la data ultima entro cui resteranno aperte le domande Gps). In un secondo momento dovrebbe quindi essere aperta una seconda istanza con cui gli aspiranti potranno dichiarare e confermare il rimanente servizio svolto, oltre la data di chiusura della finestra temporale di aggiornamento delle graduatorie.

GPS, forse le domande a febbraio 2026

