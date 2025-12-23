di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 22.12.2025.
Aggiornamento graduatorie Gps presto in arrivo: come comportarsi
con 166 giorni di servizio già svolti a febbraio 2026. Precisazioni.
Stando alla ‘timeline’ annunciata dal Ministero nel corso degli incontri tenuti coi sindacati le scorse settimane, a febbraio dovrebbe essere aperta la finestra temporale rivolta all’aggiornamento delle GPS. Le graduatorie saranno aperte anche ai nuovi inserimenti (a differenza delle Gae). Gli aspiranti stanno quindi cercando di farsi 2 conti per capire con quale punteggio riusciranno a posizionarsi, tenendo conto dei titoli culturali acquisiti e in possesso, e dei titoli di servizio maturati. In merito a questi ultimi, chi vanta un contratto annuale o comunque a lungo termine si chiede se l’annualità di servizio potrà essere inserita per intero. Facciamo chiarezza su questo punto.GPS, forse le domande a febbraio 2026 ultima modifica: 2025-12-23T04:53:16+01:00 da