GPS, Gilda: cambio radicale amministrazione

dalla Gilda degli insegnanti, 26.2.2026.

GPS, Gilda: grazie a nostre indicazioni, cambio radicale

della posizione dell’amministrazione sui titoli informatici.

Si è svolto questa mattina l’incontro tra le OO.SS, tra cui la delegazione della Gilda degli Insegnanti e l’amministrazione per cercare di chiarire le indicazioni circa il punteggio dei titoli informatici pregressi.

Oltre ad aver ribadito pochi giorni fa la nostra posizione sul business infinito dei titoli, la Gilda degli Insegnanti ha poi inoltrato due mail in cui si sottolineavano tutte le criticità emerse dalla rigida posizione dell’amministrazione, riguardo l’interpretazione delle norme.

“Accogliamo con favore il cambio radicale della posizione di questa amministrazione che in un primo momento considerava come nuovo inserimento ogni passaggio di fascia o un passaggio dagli elenchi aggiuntivi, non permettendo ai docenti di vedersi computato il punteggio pregresso dei titoli informatici”. E’ quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Alla luce della nostra interlocuzione con gli uffici ministeriali possiamo affermare che tutte le nostre critiche sono state accolte, per esempio, i titoli informatici inseriti in precedenza saranno valutati a prescindere. Inoltre, sarà fornito un link ai candidati per verificare le valutabilità del titolo.

“Finalmente si riesce a fare chiarezza sulla situazione e nessuno perderà quanto già ha acquisito”. Ha concluso il coordinatore nazionale.

Lo diffonde in una nota la Gilda degli Insegnanti

