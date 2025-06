dall’USR per il Veneto, 16.6.2025.

D.M. n. 26 del 19 febbraio 2025. “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”

Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che nel periodo compreso tra il 16 giugno 2025 (h. 9,00) e il 3 luglio 2025 (h. 23,59), sono disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, e negli elenchi aggiuntivi dei metodi didattici differenziati, a seguito del conseguimento entro la data del 30 giugno 2025 del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno e/o di metodo didattico differenziato.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al portale “Istanze on line” compilando l’istanza denominata “GPS-Istanza scioglimento riserva abilit. e/o special. e/o Metodi Differenziati El. Aggiuntivi”.

LINK MIM: https://www.mim.gov.it/web/guest/-/avviso-n-134761-del-13-giugno-2025

GPS I fascia, scioglimento riserva dal 3 giugno

