GPS, i titoli valutabili

La Tecnica della scuola, 20.2.2026.

Titoli valutabili Gps, quali sono? Come accedere in prima o seconda fascia?

Scuola infanzia, primaria, secondaria e sostegno: prima e seconda fascia.

L’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Sarà possibile inviare la domanda dal 23 febbraio al 16 marzo.

Ma come funziona la valutazione dei titoli? Ecco cosa dice l’ordinanza.

Scuola infanzia e primaria, prima fascia

Titolo di accesso

In questo caso il titolo di accesso è la laurea in scienze della formazione primaria.

Scuola infanzia e primaria, seconda fascia

Titoli di accesso

Iscrizione, per l’anno accademico 2025/2026, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Scuola secondaria, prima e seconda fascia

Titolo di abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente.

Sostegno, prima fascia

Titolo di specializzazione sul sostegno.

Sostegno, seconda fascia

Per la scuola dell’infanzia e primaria, voto conseguito per il relativo titolo di abilitazione, congiunto con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate il termine di presentazione dell’istanza di iscrizione in graduatoria, o iscrizione, per l’anno accademico 2025/2026, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza, congiunta con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro il termine di presentazione dell’istanza;

Per la scuola secondaria di I o II grado, voto conseguito per il titolo di abilitazione o il titolo di studio per una delle classi di concorso del relativo grado, congiunto con tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro il termine di presentazione dell'istanza.

Titoli valutabili

Tra i titoli valutabili ci sono altre lauree, dottorati, certificazioni linguistiche almeno di livello B2, certificazioni informatiche, titoli di servizio.

Chi può iscriversi

Gli aspiranti docenti che intendono iscriversi nella GPS di prima e/o seconda fascia e nelle correlate graduatorie d’istituto, presentano domanda d’inserimento, aggiornamento, trasferimento e da quest’anno anche di permanenza, a pena di esclusione, in un’unica provincia a condizione di avere i requisiti per ogni singola fascia.

GPS, i titoli valutabili

