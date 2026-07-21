GPS, il completamento orario degli spezzoni

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 21.7.2026.

GPS 2026, completamento orario tra Comune, Distretto e Provincia: differenze, vantaggi e rischi per chi accetta uno spezzone.

Chi sta presentando la domanda per le supplenze da GPS 2026/27 e sta valutando la possibilità di accettare uno spezzone orario deve prestare particolare attenzione alla scelta del completamento. Si tratta di una delle opzioni che può influenzare l’esito dell’assegnazione, perché determina il territorio entro il quale l’algoritmo del Ministero potrà cercare un secondo incarico compatibile per raggiungere un orario più elevato, fino alla cattedra completa di 18 ore nella scuola secondaria. La decisione non riguarda soltanto le possibilità di ottenere altre ore di servizio, ma anche l’organizzazione della propria attività lavorativa, considerando tempi di percorrenza e distanza tra le sedi scolastiche.

Domanda supplenze GPS 2026/27: come funziona il completamento orario degli spezzoni

Quando un docente ottiene uno spezzone GPS, l’algoritmo può assegnare un secondo incarico compatibile solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla procedura. Il completamento orario GPS, infatti, non è automatico e non rappresenta un diritto acquisito. Il sistema potrà cercare altre ore esclusivamente tra le preferenze inserite dopo quella che ha generato la prima nomina. Se nelle preferenze successive non sono presenti sedi compatibili oppure non risultano spezzoni disponibili, il completamento non verrà effettuato. Per questo motivo, la scelta del territorio entro cui autorizzare la ricerca assume un’importanza decisiva.

Completamento orario GPS nel Comune: spostamenti ridotti ma possibilità limitate

Limitare il completamento al solo Comune rappresenta la soluzione più comoda sotto il profilo organizzativo. Le due scuole, nella maggior parte dei casi, saranno vicine e gli spostamenti durante la settimana risulteranno contenuti. Di contro, questa è anche l’opzione con le probabilità più basse di successo. È piuttosto raro che nello stesso comune siano disponibili due spezzoni perfettamente compatibili, soprattutto perché gli Uffici scolastici tendono già ad accorpare gli incarichi in cattedre complete o nei nuovi posti orario. Chi sceglie questa modalità, quindi, deve mettere in conto la possibilità di lavorare per l’intero anno con un numero ridotto di ore.

Distretto o Provincia: più opportunità ma anche maggiori spostamenti

Il Distretto scolastico costituisce una soluzione intermedia nella domanda 150 preferenze GPS. Comprende più comuni vicini e amplia il raggio d’azione dell’algoritmo senza estendere la ricerca all’intera provincia. Per molti aspiranti rappresenta il miglior equilibrio tra possibilità di completare l’orario e sostenibilità degli spostamenti. Resta però un limite: se lo spezzone disponibile appartiene a un distretto diverso, anche se geograficamente vicino, non potrà essere assegnato.

Diversa è la scelta della Provincia, che offre il margine più ampio di ricerca. In questo caso l’algoritmo verifica la presenza di spezzoni compatibili in tutte le scuole provinciali inserite nelle preferenze, aumentando sensibilmente le possibilità di raggiungere un incarico a tempo pieno. Il rovescio della medaglia riguarda l’aspetto logistico. Il completamento potrebbe avvenire in scuole molto distanti tra loro, con spostamenti quotidiani anche di diverse decine di chilometri.

Spezzone minimo e posto orario: due elementi da valutare attentamente

Durante la compilazione dell’istanza 150 preferenze GPS è possibile indicare anche uno spezzone minimo, evitando così incarichi di poche ore. Questa scelta, tuttavia, restringe ulteriormente il numero delle disponibilità che l’algoritmo potrà prendere in considerazione. Un’alternativa da non trascurare è rappresentata dal posto orario, introdotto per ridurre il fenomeno delle cosiddette supplenze “spezzatino”. Si tratta di cattedre già costituite dagli Uffici scolastici attraverso l’unione di più spezzoni, fino a un massimo di tre scuole situate in non più di due comuni, consentendo così di ottenere direttamente un incarico completo al 30 giugno.

In definitiva non si può generalizzare, prendendo in considerazione una scelta che può risultare valida per tutti gli aspiranti. Chi occupa una posizione alta nelle graduatorie può permettersi di limitare il completamento al Comune o al Distretto, privilegiando la qualità della vita. Al contrario, chi dispone di un punteggio più basso potrebbe aumentare le probabilità di ottenere un incarico più consistente estendendo la ricerca all’intera Provincia, pur accettando eventuali spostamenti più impegnativi.

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