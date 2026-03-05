GPS, il concorso ordinario della secondaria

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 4.3.2026.

Superamento prove concorso ordinario scuola secondaria,

toccano tre punti anche se è un titolo di accesso. I concorsi PNRR non sono abilitanti.

Ci viene posta una domanda in riferimento al superamento del concorso ordinario 2020 per una classe di concorso A0XX della scuola secondaria: “Se l’abilitazione ottenuta su A0XX da concorso ordinario 2020 viene utilizzata come titolo di accesso, posso dichiarare il superamento delle prove di questo concorso ordinario nel punto B.6 per ottenere ulteriori 3 punti?“. Si, oltre il titolo di accesso per il valore abilitante del concorso, lo stesso concorso può essere dichiarato al punto B.6 come superamento delle prove.

Superamento delle prove del concorso ordinario

È opportuno sapere che il superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, può essere dichiarato anche come ulteriore titolo oltre al fatto che, attraverso l’abilitazione acquisita tramite stesso concorso, viene valutato come titolo di accesso.

Bisogna tenere conto che per le classi di concorso accorpate, come per esempio AM12 e AS12, il superamento delle prove di ciascun concorso va valutato esclusivamente nello specifico grado.

Concorsi PNRR non sono abilitanti

Il superamento di un concorso può essere dichiarato esclusivamente quando la procedura concorsuale si è conclusa a tutti gli effetti. La conclusione è attestata dalla pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso su cui si è risultati idonei o vincitori. Solo a partire da quel momento il titolo è dichiarabile ai fini del punteggio nelle Gps.

Perciò i concorsi ordinari PNRR non sono abilitanti per cui, il superamento delle prove del concorso PNRR1, PNRR2 e anche quelli PNRR3, potranno essere dichiarati ai sensi del punto B.6 solo se il concorso si è concluso con pubblicazione della graduatoria.

Anche il superamento del PNRR 3 non potrà essere dichiarato nell’attuale aggiornamento perchè difficilmente entro il 16 marzo si avrà la pubblicazione delle graduatorie di merito. Questo aspetto è stato chiarito dal Ministero anche con la FAQ n. 86:

“Ho partecipato al concorso ordinario cosiddetto “PNRR3”, superando sia la prova scritta che la prova orale. Se l’Ufficio Scolastico Regionale non ha ancora prodotto la graduatoria, posso dichiararlo quale altro titolo culturale?

No. Il titolo può essere dichiarato solo se l’Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse.“

GPS, il concorso ordinario della secondaria

