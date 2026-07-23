GPS, la sanzione se non si accetta il ruolo

di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 22.7.2026.
150 preferenze, a quale sanzione si va incontro se non si risponde alla mail di nomina per il ruolo?
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di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 22.7.2026.
150 preferenze, a quale sanzione si va incontro se non si risponde alla mail di nomina per il ruolo?
Sono tante le novità delle 150 preferenze 2026, con cui migliaia di docenti interessati alla procedura devono fare i conti. Come ogni anno, Tecnica della Scuola sta seguendo da vicino questo appuntamento, con dirette, video-tutorial e approfondimenti.
A questa domanda la risposta è questa:
“Per le immissioni in ruolo, l’assegnazione della sede da parte dell’algoritmo è considerata una forma di accettazione. Se il docente non conferma o non accetta la sede assegnata nei tempi previsti, decade dalla procedura di nomina”.
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