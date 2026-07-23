GPSRuolo Autore: - 23 Luglio 2026 / 05 : 43
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GPS, la sanzione se non si accetta il ruolo

Gilda Veneziadi Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 22.7.2026.

150 preferenze, a quale sanzione si va incontro se non si risponde alla mail di nomina per il ruolo?

Gilda Venezia

Sono tante le novità delle 150 preferenze 2026, con cui migliaia di docenti interessati alla procedura devono fare i conti. Come ogni anno, Tecnica della Scuola sta seguendo da vicino questo appuntamento, con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

A quale sanzione vado incontro se non rispondo alla mail di nomina per il ruolo?

A questa domanda la risposta è questa:
“Per le immissioni in ruolo, l’assegnazione della sede da parte dell’algoritmo è considerata una forma di accettazione. Se il docente non conferma o non accetta la sede assegnata nei tempi previsti, decade dalla procedura di nomina”.

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GPS, la sanzione se non si accetta il ruolo ultima modifica: 2026-07-23T05:43:26+02:00 da
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