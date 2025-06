GPS, la spada di Damocle dell’algoritmo

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 20.6.2025.

Algoritmo e nomine da Gps: anche il prossimo anno scolastico

sarà in ‘balìa’ della procedura informatizzata poco cara agli aspiranti.

Ѐ ancora presto per parlare ovviamente di nomine da Gps. Mancano ancora la scelta delle 150 preferenze, attraverso cui auspicare di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, e la pubblicazione delle disponibilità di cattedre finalizzate agli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche. Inoltre dovrebbero anche essere ripubblicate le Gps per l’a.s 2025/26. Sebbene però manchino tutti questi passaggi fondamentali un aspetto inquieta già gli aspiranti: l’algoritmo. Da anni si chiede infatti il ritorno dell’attribuzione delle supplenze in presenza ma ormai il Ministero intende proseguire lungo la linea telematica, come del resto è previsto dall’O.M 88/2024. Quali sono quindi esattamente i timori degli aspiranti?

Nomine Gps: l’algoritmo potrebbe continuare a ‘mietere vittime’

L’algoritmo è da sempre visto come una minaccia nell’attribuzione delle nomine da Gps. Alcune volte viene accusato ingiustamente se si considera che le supplenze vengono assegnate sulla base delle 150 preferenze espresse dai supplenti tramite apposita istanza. Se quindi, in sede di compilazione della domanda, non vengono fatte le giuste valutazioni da parte degli interessati le nomine non possono che rispecchiare quanto richiesto al sistema. In altri casi si tratterebbe invece di un ‘errore umano’ da parte di chi lavora le preferenze presso gli Usp dando una mano all’algoritmo, portando poi così alle consuete rettifiche.

Spesso però si è anche assistito ad una procedura informatizzata che penalizza chi occupa posizioni superiori rispetto ad altri: l’algoritmo non torna indietro. Il sistema scavalca gli aspiranti che non abbiano espresso tutte le preferenze possibili, assegnando, sulle preferenze non espresse dal concorrente in posizione più vantaggiosa, la sede di supplenza agli aspiranti collocati in posizione inferiore, e che invece hanno espresso tale preferenza o tali preferenze. Oltre lo scavalcare gli aspiranti che non hanno espresso le sedi disponibili in prima convocazione, il sistema esclude tali aspiranti dai successivi bollettini, creando un danno economico e di punteggio.

E nonostante i numerosi ricorsi vinti, con tanto di restituzione di punti e stipendi ai docenti danneggiati, il Ministero non sembra finora aver mostrato alcun cambio di passo. Occorrerà attendere la consueta informativa ministeriale per capire se i sindacati riusciranno nuovamente a far leva su questa problematica.

.

.

.

.

.

.

.

.

GPS, la spada di Damocle dell’algoritmo ultima modifica: da