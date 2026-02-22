GPS, le certificazioni informatiche valide

Per coloro che in passato, ovvero nei precedenti bienni di vigenza delle GPS, avevano presentato nella propria fascia di pertinenza dei titoli informatici con certificazioni non rilasciate da enti accreditati ad Accredia, la valutazione permane se non ci sarà cambiamento di fascia.

La questione cambia nettamente nel passaggio di fascia, dalla seconda alla prima fascia GPS, dove i vecchi titoli informatici non accreditati ad Accreia non avranno nessun riconoscimento.

Normativa sulle certificazioni informatiche

Per il biennio di aggiornamento delle GPS 2026/28 c’è la novità che le certificazioni informatiche verranno valutate solo se rilasciate da enti accreditati ad Accredia. Il punteggio complessivo dei titoli informatici passa dai 2 punti previsti nelle tabelle di valutazione del biennio 2024-2026 ai 4 punti delle tabelle allegate all’OM 27 del 16 febbraio 2026. I suddetti 4 punti sono un valore massimo e sono inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti in passato.

Nella premessa dell’OM 27/2026 per l’aggiornamento delle GPS è specificato chiaramente che si è ritenuto di mantenere l’accreditamento da parte di Accredia e la conformità ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu quali requisiti necessari per la valutabilità delle certificazioni informatiche, al fine di garantirne un livello qualitativo uniforme.

Nelle tabelle di valutazione il riconoscimento delle certificazioni informatiche, come si può facilmente vedere nella seguente immagine, resta riconosciuto solo nella medesima tipologia di fascia e anche di tabella di valutazione, mentre non troverà il mantenimento del punteggio nel passaggio di fascia o in qualsiasi altro nuovo inserimento.

Come verificare il certificato informatico

Per comprendere se la propria certificazione informatica sarà valutata 0,5 punti oppure 1 punto o anche 2 punti, è consigliabile controllare l’attestato e verificare che ci sia il marchio Accredia con il numero di registrazione, la conformità al DigComp 2.2 e i riferimenti dell’ente certificatore.

Nel sito istituzione di Accredia, attraverso la sezione “Banche dati”, è possibile selezionare le diverse tipologie di certificazione e filtrare i risultati in base a nominativo, codice fiscale, certificazione, numero di certificato. Per la ricerca, è preferibile utilizzare il campo Codice Fiscale.