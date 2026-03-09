GPS: le certificazioni informatiche “vecchie”

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 9.3.2026.

GPS 2026/28, come recuperare le vecchie certificazioni informatiche:

la FAQ 72 chiarisce il trascinamento automatico del punteggio.

La questione del recupero delle certificazioni informatiche “vecchie” (ovvero quelle già dichiarate e convalidate nei precedenti bienni) riveste una particolare importanza, soprattutto per quei docenti che stanno effettuando il passaggio dalla seconda alla prima fascia delle GPS 2026. Ecco come gestire correttamente questi titoli per non perdere punteggio prezioso.

Domanda GPS 2026/28 e l’inserimento delle certificazioni informatiche: come fare con quelle “vecchie”?

Molti docenti hanno riscontrato un blocco tecnico nel tentativo di inserire ex novo le vecchie certificazioni. La piattaforma attuale, infatti, obbliga a barrare una casella che attesta che il titolo è validato da Accredia. Le certificazioni ottenute anni fa, spesso, non possiedono questa specifica dicitura o non possono essere dichiarate con questa modalità, impedendo al sistema di procedere con il salvataggio.

Certificazioni informatiche, cosa dice la FAQ 72: il trascinamento automatico

Per risolvere questo problema, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la FAQ 72 dove viene precisato che i docenti non devono dichiarare nuovamente le vecchie certificazioni informatiche se queste erano già state acquisite e caricate negli aggiornamenti precedenti. Il meccanismo previsto è quello della trasposizione automatica:

I Provveditorati (ATP) si occuperanno di riportare e convalidare i punteggi delle vecchie certificazioni (che possono variare da 0,5 a 2 punti a seconda del titolo) direttamente nella nuova posizione in prima fascia;

Questo processo avviene informaticamente per garantire che i titoli già "validati" in passato non vadano perduti nel passaggio di fascia.

Riportiamo il testo della FAQ 72:

“Nel biennio precedente ero inserito in II fascia. Adesso, per il medesimo insegnamento, avendo conseguito l’abilitazione, mi iscriverò in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione del precedente inserimento in II fascia potranno valere anche per la I fascia?

Sì. La valutazione delle certificazioni informatiche già effettuata in seconda fascia sarà mantenuta per la I fascia. Dette certificazioni e i punteggi relativi non saranno visualizzabili in fase di compilazione dell’istanza, in quanto saranno gestite direttamente dagli uffici territoriali in fase di valutazione, dopo la chiusura delle istanze, in vista della produzione della graduatoria”.

Gestione dell’errore “arancione” e cancellazione della seconda fascia

Quando un docente si inserisce in prima fascia GPS (in seguito al conseguimento dell’abilitazione), il sistema segnala un errore in arancione se rimane presente anche l’iscrizione in seconda fascia per la stessa classe di concorso.

È obbligatorio cancellare la graduatoria di seconda fascia per poter inoltrare la domanda;

Nonostante la cancellazione manuale della fascia, i titoli informatici già presenti "nello storico" del docente non verranno persi, ma saranno recuperati dagli uffici competenti.

Consigli pratici per il docente

Poiché il caricamento di questi punti grava sul lavoro manuale o informatico degli uffici territoriali, vengono suggerite alcune precauzioni:

Annotare i titoli: tenere un promemoria di tutte le vecchie certificazioni possedute e del relativo punteggio;

Verifica finale: al momento della pubblicazione delle graduatorie (anche se non provvisorie), è fondamentale controllare che il punteggio totale comprenda anche quei punti informatici "trascinati" dal passato;

Segnalazione errori: qualora i punti dovessero mancare nella prima pubblicazione, i docenti potranno inviare una segnalazione ufficiale al provveditorato per richiedere la correzione e l'integrazione del punteggio spettante.

In sintesi, per le certificazioni informatiche non più inseribili manualmente, la regola è quella di non dichiarare il falso sulla dicitura Accredia e affidarsi al recupero automatico dei titoli pregressi, recupero che dovrà essere garantito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

