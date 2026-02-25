Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia.

FAQ B – Compilazione istanza

01. Qual è l’istanza per le graduatorie provinciali di supplenza?

L’istanza è la seguente: “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2026/27 e 2027/28”

02. Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare, ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alla funzione dedicata dell’area riservata del portale ministeriale:

“Profilo–Gestione profilo–> Modifica dati personali”.

03. Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2025/26, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione delle seguenti, che dovranno essere integrate:

TAB1-B11 Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi

TAB1-B18 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB2-B16 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB3-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB4-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB5-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB6-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB7-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado

TAB8-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado

TAB8-B11 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado

TAB9-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto, o classe di concorso, se non altrimenti valutata

TAB9-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB10-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata

TAB10-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.Dovranno inoltre essere integrati i servizi e i titoli conseguiti dopo il 24 giugno 2024 o conseguiti precedentemente, ma non dichiarati. Infine, dovranno essere comunicati ex novo i titoli soggetti a scadenza, che altrimenti non verranno riconfermati nelle GPS.

04. Nel biennio precedente avevo dichiarato un Dottorato di ricerca per il quale, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate all’O.M. 88/2024, mi sono stati attribuiti 12 punti. Adesso, per tale titolo, le nuove Tabelle di valutazione attribuiscono 14 punti. Nell’istanza, come posso fare per chiederne la rivalutazione?

L’aspirante non dovrà effettuare alcuna operazione, in quanto il sistema adeguerà in automatico il punteggio alle nuove tabelle.

05. Una volta inoltrata l’istanza la posso modificare prima della scadenza?

Sì; l’istanza può essere modificata, purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata, dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso, il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso il sistema effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.

06. Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?

Cliccando sul tasto “azioni disponibili”, in corrispondenza della sezione d’interesse, sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti. Ad eccezione del titolo di accesso e dei titoli descritti nella FAQ n. 3, non sarà possibile modificare i titoli già inseriti nei bienni precedenti, in quanto sono stati già valutati dagli uffici.

07. Quali allegati devo inserire nella sezione “Allegati”?

In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti relativi ai titoli esteri.

Come previsto all’articolo 7, comma 12, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, è necessario allegare un unico file di tipo “.pdf” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:

1. titolo di studio conseguito all’estero e ancora non riconosciuto, accompagnato da traduzione ed eventuale attestazione, a sua volta tradotta, che il percorso svolto soddisfa i requisiti per l’attribuzione del punteggio premiale;

2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.

La dimensione massima del file allegato è di 2 Mb; eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nelle fasi successive del procedimento.08. Nel biennio precedente mi sono iscritto in I fascia in virtù di un’abilitazione conseguita all’estero. Come posso avvalermi del punteggio premiale di cui al punto A.2 della Tabella A/3?

Qualora il titolo estero sia stato già dichiarato, l’aspirante dovrà caricare la documentazione attestante il diritto al riconoscimento del punteggio premiale nella sezione “Allegati”, come descritto nella FAQ precedente.

09. Come modificare la provincia che ho selezionato nella fase di avvio dell’istanza?

La sostituzione della provincia è possibile, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 3, comma 4, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.

Inoltre, si raccomanda a coloro che sono inseriti in GAE di prestare massima attenzione alla scelta delle sedi ai fini delle graduatorie di istituto. In particolare, nella scelta delle sedi per la I fascia delle graduatorie di istituto, la provincia dovrà essere la stessa scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia; in caso contrario, si determinerà la cancellazione dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.

10. Quali dati sono precompilati a sistema?

Tutti i dati già noti dal precedente biennio e che possono essere riproposti in osservanza della normativa vigente. Non saranno riproposti i titoli soggetti a scadenza, quali le riserve, le preferenze D ed E e le dichiarazioni finali.

11. È possibile ricevere assistenza in merito alla compilazione dell’istanza?

Si veda la sezione Contatti di questo sito

12. Quali sono le date di apertura e chiusura delle funzioni per la compilazione dell’istanza?

I termini di presentazione delle istanze sono determinati dall’articolo 7, comma 3, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. L’apertura è prevista dalle ore 12,00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

13. Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti puntualmente?

I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.,

14. Al punto B.11 della tabella di valutazione A/2, al punto B.7 delle tabelle di valutazione A/3, A/4, A/5, A/6, A/9 e A/10 e al punto B.6 delle tabelle di valutazione A/7 e A/8 (Dottorato di ricerca) può essere compreso il Dottorato svolto presso Università estere?

Sì, purché sia stato riconosciuto in Italia seguendo le procedure indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/sportello-digitale-unico/attivita-di-ricerca-un-altro-stato-membro

15. Ho svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività? 13 punti per ciascun anno?

L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti,

saranno valutati 13 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato

13 punti.

16. Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in lingua straniera), ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore. Posso comunque presentare la domanda?

No. La dichiarazione deve essere caricata nella domanda: è pertanto necessario possederla entro il

termine di presentazione delle istanze.

17. È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal Fondo di integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la

cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della

normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili

per le diverse GPS.

18. Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classi di concorso?

Si.

19. Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe

di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.

I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in

un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso

di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti

all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice

della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà lacorrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su

cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni

note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.

Per i servizi svolti sulle classi di concorso che sono state oggetto di accorpamento ai sensi del D.M.

255/2023, si rinvia alle FAQ nn. 20, 21 e 22.

20. Come saranno valutati i servizi prestati su una classe di concorso oggetto di accorpamento?

Per le classi di concorso oggetto di accorpamento, i servizi svolti entro il 31/08/2024 continuano ad

essere valutati distintamente sulle due classi di concorso. Pertanto, saranno valutati come specifici

solo se prestati sulla classe di concorso richiesta. I servizi a partire dall’a.s. 2024/25 saranno invece

valutati come specifici per entrambe le classi di concorso.

21. Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?

La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso

in cui è stato prestato il servizio, secondo la seguente distinzione:

– per i servizi prestati fino all’a.s. 2024/25 compreso, riportare il codice alfanumerico di cui al D.P.R.

19/2016;

– per i servizi prestati nell’a.s. 2025/26, riportare il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M.

255/2023, secondo la tabella di corrispondenza qui allegata.

22. Come sarà valutato il servizio dichiarato su una classe di concorso oggetto di accorpamento?

Il servizio svolto fino al 31/08/2025 e dichiarato con il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, sarà

valutato nel seguente modo:

– fino all’a.s. 2023/24 come specifico se prestato sulla medesima classe di concorso per la quale

si richiede la valutazione e come aspecifico sull’altra classe di concorso oggetto di

accorpamento;

– nell’a.s. 2024/25 come specifico per entrambe le classi di concorso accorpate. A titolo

esemplificativo, il servizio prestato nell’a.s. 2024/25 sulla classe di concorso AM01 (ex A001),

sarà valutato come specifico anche nella classe di concorso AS01 (ex A017).

Il servizio svolto dall’1/09/2025 e dichiarato con il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M.

255/2023, sarà valutato come specifico per entrambe le classi di concorso oggetto di accorpamento. A

titolo esemplificativo, il servizio prestato nell’a.s. 2025/26 sulla classe di concorso AM01, sarà valutato

come specifico anche nella classe di concorso AS01.

23. Ho prestato servizio negli anni 2024/2025 e 2025/2026 su posto di sostegno nella scuola media

da graduatoria incrociata su una classe di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del SM

255/2023. Il servizio sarà valutato come specifico anche per la corrispondente classe di concorso

oggetto di accorpamento delle superiori?

No. Il servizio su sostegno vale come servizio specifico esclusivamente per le classi di concorso del

medesimo grado del sostegno. Tale servizio è valutabile come specifico su tutte le classi di concorso

del medesimo grado e non soltanto sulla classe di concorso che ha determinato la nomina da

graduatorie incrociate.

24. Ho prestato servizio sulla classe di concorso A023 in una scuola secondaria di secondo grado (AS23). Come devo dichiarare il servizio prestato nell’istanza GPS? Come sarà valutato?

Il servizio deve essere dichiarato come prestato sulla classe di concorso A023, indicando la scuola

presso cui è stato prestato.

Il servizio sarà considerato specifico per la classe di concorso A023 sia se prestato nella scuola

secondaria di primo grado che se prestato nella scuola secondaria di secondo grado.

25. Sono in possesso di abilitazione per la classe di concorso A-01. Posso, in applicazione del D.M. 255/2023, utilizzarla per inserirmi anche nelle graduatorie di I fascia della classe di concorso A-17?

Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di

accorpamento, il possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce

abilitazione anche per l’altra classe di concorso accorpata.

26. Sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla seconda fascia per la classe di concorso AM12. Posso, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. 255/2023, utilizzarli per inserirmi anche nelle graduatorie di II fascia della classe di concorso AS12?

Si. I requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche

per l’altra classe di concorso accorpata.

<27. Sto presentando la domanda. Come faccio per inserire una nuova graduatoria?

Accedendo all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2026/27 e 2027/28”, in

corrispondenza della sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso”, occorre

cliccare sulla voce “Azioni disponibili”, quindi scegliere “Accedi”. Il sistema proporrà, in una nuova

pagina, il tasto “Aggiungi graduatoria”.

L’utente dovrà valorizzare i campi tipo “Graduatoria” e tipo “Posto / classe di concorso” selezionando

una opzione dal menu a tendina e procedere alla compilazione della sezione:

– “A.1 – titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” indicando il titolo di accesso e i relativi

dettagli

– e, se prevista, “A.2 – dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fornendo le informazioni richieste.

Al termine l’utente dovrà cliccare sul tasto “Inserisci”. Il sistema lo riporterà sulla schermata con

l’elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile:

cliccare nuovamente su “Aggiungi graduatoria”, per inserire una ulteriore graduatoria; oppurecliccare sul tasto “Indietro” per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.

28. Cosa si intende per servizio specifico?

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

– per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso o, per la scuola dell’Infanzia

e primaria, sullo specifico grado di istruzione;

– per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà

automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza

di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre

classi di concorso o posti come servizio aspecifico.

Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del

medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 è valutabile come servizio specifico il

servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio

prestato fino all’a.s. 2016/17 presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R.

15 marzo 2010, n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al Decreto del Ministro

della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro

dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 è valutabile come servizio specifico il servizio

prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato

fino all’a.s. 2016/17 nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.

Relativamente alle classi di concorso accorpate, di cui al D.M. n. 255/2023, si rinvia alle FAQ nn. 20,21

e 22.

29. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?

Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti

dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni

rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti

internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente

riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui.

30. Nell’inserire la graduatoria su posto di sostegno I fascia, nella sezione A.2 non è presente la

voce “Percorsi di specializzazione di cui al D.M. 92/2019”, ma soltanto “Percorsi di

specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con

ammissione selettiva e a numero programmato” oppure “Nessuna selezione”. Cosa dobbiamo

flaggare? “

Il DM 92/2019 è meramente attuativo dell’art. 13 del DM 249/2010. Pertanto, chi abbia frequentato un

percorso di TFA sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 delDM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero

programmato”.

31. Ho conseguito il titolo di specializzazione all’estero, ma i corsi a cui ho partecipato non avevano una selezione all’ammissione. Alla sezione A.2 della Tabella A/7 cosa devo selezionare?

Dovrà essere selezionata la voce “Nessuna selezione”.

32. Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?

Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.

33. Sono stato convocato sul sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato convocato?

No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.

34. In quali casi la voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2024/25” va flaggata?

La voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno

scolastico 2024/25″ va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso

in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa

tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di

accesso. Per tale finalità è possibile selezionare detta voce anche per i servizi precedentemente

dichiarati.

35. Ho prestato servizio su sostegno in una scuola italiana all’estero. Tale servizio può essere utilizzato ai fini del requisito del triennio per presentare istanza per la seconda fascia di sostegno?

SI, ai sensi del punto C delle tabelle di valutazione dei titoli, il servizio prestato nelle istituzioni statali e

paritarie all’estero è valutabile nella stessa misura del servizio prestato nelle scuole del sistema

nazionale di istruzione.

36. Intendo dichiarare il servizio prestato nella scuola non statale antecedentemente all’anno 2000, ma nella sezione dei titoli di servizio non trovo nessuna dicitura corrispondente.

Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’articolo 16, comma 4, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026.

Quindi, dopo aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere

selezionata la voce “valutazione articolo 15, comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: “il servizio di

insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente

riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia

pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è

valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis,comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

febbraio 2006, n. 27”.

37. Vorrei iscrivermi in GPS di I Fascia selezionando come titolo di accesso una delle due voci:

– Provvedimento giurisdizionale cautelare

– Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato

Posso presentare domanda anche per la GPS di II fascia nelle stesse classi di concorso/posti?

Sì, è possibile inserire la stessa graduatoria con riserva in prima fascia e a pieno titolo in seconda fascia.

38. Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o

quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di

immatricolazione e laurea.

Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto

comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio

eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori

corso.

39. Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I progetti di Motoria CONI/MI nella scuola primaria?

No. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.

40. Sono laureato in Scienze Motorie e ho prestato servizio nella scuola primaria quale insegnante di Educazione motoria. Come verrà valutato?

Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall’a.s. 2022/23 – anno in

cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” – sarà

valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte

le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle

graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest’ultimo caso limitatamente ai docenti in

possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).

41. Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: “laurea in scienze della formazione Primaria quinquennale ex D.M. 249/2010” e “abilitazione con il corso di laurea scienze della formazione di cui al D.M. 249/2010”. Quale dobbiamo compilare?

Entrambe le voci sono corrette.42. Devo prendere l’abilitazione/la specializzazione a giugno 2026. Posso iscrivermi con riserva, in

attesa di conseguimento del titolo?

Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno 2026 di

iscriversi con riserva, da sciogliere con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo

conseguito.

43. Conseguirò un’abilitazione all’estero entro giugno 2026. Posso iscrivermi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo?

No, in quanto – ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell’Ordinanza – coloro che conseguono

l’abilitazione all’estero, devono già essere in possesso del titolo alla data di scadenza dell’istanza.

L’iscrizione con riserva è consentita invece nei confronti di coloro che, in possesso del titolo conseguito

all’estero, sono in attesa del relativo provvedimento di riconoscimento, purché l’istanza di

riconoscimento sia stata presentata entro il termine di scadenza dell’iscrizione in GPS.

44. Dovrei conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno. Cosa succederà se non dovessi riuscire in tempo utile?

La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno

2026/27 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto.

L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza – negli elenchi

aggiuntivi relativi all’a.s. 2027/28 di cui all’art.10 dell’OM. n. 27 del 16 febbraio 2026.

45. Ho un contratto di supplenza fino al 30 giugno. Posso comunicare il servizio per intero o devo chiudere il servizio al termine ultimo di presentazione istanze?

Il servizio si può indicare per intero. Si dovrà poi, con apposita istanza da presentare on line, confermare

l’avvenuta prestazione del servizio dalla data di scadenza dell’istanza e fino alla data dichiarata. In

assenza di detta dichiarazione il servizio verrà valutato fino alla data di presentazione dell’istanza.

46. Ho in corso un contratto iniziato prima del 1° febbraio e che si conclude il 20 marzo; mi hanno assicurato che poi avrò proroghe fino al termine delle lezioni. Posso dichiarare “servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini”?

No, è dichiarabile soltanto il servizio la cui durata è indicata nel contratto in essere alla data di scadenza

dell’istanza. Pertanto, non è possibile dichiarare eventuali proroghe del contratto stesso, né compilare

il campo “Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di

scrutinio finale.

47. Ho in corso un contratto di lavoro a tempo determinato dal 28 gennaio fino al termine delle lezioni; poi avrò una proroga per gli scrutini. Posso dichiarare “servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini”?

No, è dichiarabile soltanto il servizio la cui durata è indicata nel contratto in essere alla data di scadenza

dell’istanza. Pertanto, non si deve compilare il campo “Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal

1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

48. Nell’a.s 2025/26 ho un contratto fino al 30 giugno/31 agosto, ma ho già totalizzato 180 giorni di servizio all’atto della presentazione della domanda. Nella sezione dei titoli di servizio devo comunicare come data fine la data del 30 giugno/31 agosto oppure la data di chiusura istanza?

Avendo già un servizio che dà diritto al massimo punteggio, la dichiarazione dovrà limitarsi alla data di

presentazione dell’istanza. Tale scelta consente di evitare il successivo scioglimento della riserva, che

presuppone la presentazione di una nuova istanza.

49. Sono iscritto in GaE a pieno titolo per una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso posso iscrivermi anche nelle GPS?

L’iscrizione è consentita purché si scelga una provincia diversa rispetto a quella di iscrizione nelle GaE.

L’iscrizione nella stessa provincia è invece consentita per le classi di concorso/tipologie di posto diverse

da quelle di iscrizione in GaE o per quelle il cui inserimento in GaE sia con riserva.

50. Sono in GaE con riserva in una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso tento di iscrivermi nelle GPS della stessa provincia, ma non ci riesco. Perché?

Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio

provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione

reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale

aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita

sempre se la provincia è diversa.

51. Conseguo la specializzazione di sostegno dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa specializzazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo

punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

52. Conseguo l’abilitazione dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

53. Ho due lauree, ciascuna delle quali dà accesso a più classi di concorso. Posso ripetere le due lauree come altro titolo culturale con riferimento alla stessa tabella di valutazione?

Sì, perché ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le

altre. Il sistema provvederà a scartare, per ciascuna graduatoria, il titolo ridondante.

54. Ho inoltrato l’istanza di inclusione nelle GPS e vedo che il pdf riporta tutti i titoli già dichiarati nel precedente biennio. Come distinguerà il sistema i titoli precedentemente dichiarati dai nuovi ai fini della valutazione?

Il sistema ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall’ufficio

1. o a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto;

2. oppure a seguito di validazione formale, in assenza del punteggio di cui al punto precedente.

Il nuovo punteggio sarà il frutto del punteggio dei nuovi titoli presentati più il punteggio precedente

individuato fra l’opzione 1 (se presente) o l’opzione 2 (se il punteggio del punto 1 non è presente).

55. Sono iscritto al concorso per la scuola secondaria bandito con D.D.G. 2939/2025 e vorrei inserirmi con riserva in prima fascia, ma fra le procedure concorsuali esprimibili non trovo quella di mio interesse.

Il superamento delle procedure concorsuali di cui al D.M. 205/2023 (Concorsi PNRR: DD.GG: nn.

2575/2023, 3059/2024 e 2939/2025) non costituisce abilitazione all’insegnamento e, pertanto, non

consente l’accesso alla I fascia delle GPS.

56. È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?

Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il servizio prestato di

fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del

rinnovo per il biennio 2026/2028 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.

57. Sono uno studente fuori corso iscritto a Scienze della Formazione Primaria. Al fine di iscrivermi nella II fascia delle GPS di Infanzia e Primaria, come devo dichiarare l’anno accademico di iscrizione?

Il requisito per l’iscrizione in II fascia tabella A/2 è il possesso di 150 CFU e l’iscrizione almeno al terzo

anno del corso della laurea in Scienze della Formazione Primaria.

58. A seguito del superamento di un concorso devo iscrivermi in qualità di abilitata nelle GPS. Che punteggio devo indicare?

Il punteggio che deve essere attribuito è il punteggio totale con cui l’aspirante figura nella graduatoria

del concorso, sia come voto che come base. Qualora la base del concorso fosse diversa da 100, il

sistema provvederà a fare la proporzione per riportare il punteggio in base 100.

59. Sono iscritto in GaE per una classe di concorso della scuola secondaria e, per la medesima provincia, sto compilando la domanda di iscrizione in I fascia GPS per il sostegno medesimo grado, ma il sistema mi impedisce di dichiarare l’abilitazione, conseguita nel 2001, al punto B.1.b della tabella A7. Quale procedura devo seguire per ottenere il riconoscimento del punteggio di cui ai punti A1 e A2 della Tab A3, cui la Tabella 7, punto B.1.b rinvia?

Poiché il punteggio di cui alla Tab7 punto B1 viene calcolato in automatico dalla corrispondente

graduatoria di I fascia GPS, qualora quest’ultima non sia presente, a chiusura istanza gli Uffici territoriali

competenti procederanno ad attribuire il punteggio di abilitazione spettante.

60. Ho superato il Concorso ordinario di cui al D.D. n. 498 del 21 aprile 2020. Posso dichiararlo quale “ulteriore abilitazione sullo specifico posto”, ai sensi del punto B.12 delle tabelle di valutazione A1?

No; il concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria non è abilitante, in quanto l’abilitazione

costituisce titolo di accesso alla procedura concorsuale. Il titolo potrà invece essere dichiarato al punto

B.1.

Qualora il titolo sia stato già dichiarato al punto B.12, gli Uffici territoriali competenti lo rimuoveranno a

chiusura istanza.

61. Ho conseguito l’abilitazione per aver superato un concorso ordinario e l’ho utilizzata per iscrivermi alle graduatorie di I fascia, fruendo anche del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 della tabella A3. Posso dichiarare lo stesso concorso anche al punto B.6?

Si.

62. Sto presentando istanza di iscrizione in I fascia GPS in quanto ho conseguito l’abilitazione con il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023. Nel periodo di frequenza del corso ho svolto del servizio.

Posso chiederne la valutazione, oppure è già ricompreso nella valutazione del titolo di abilitazione, ai sensi delle Note al servizio riportate nella Tabella A3?

Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la

limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della

tabella A3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata

l’attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso.

63. Mi sono abilitata attraverso il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023, con una votazione pari a 7,5 su 10. Stando a quanto riportato nelle tabelle di valutazione, in caso di voti decimali gli stessi vanno arrotondati per eccesso laddove il decimale sia pari o superiore allo 0,50. Nel caso specifico, quindi, dovrei inserire 8/10 quale punteggio da convertire nel relativo voto in centesimi?

In tal caso, però, in fase di conversione mi verrebbe attribuito un punteggio maggiore di quello che mi spetterebbe.

Il voto deve essere riportato come effettivamente conseguito con riferimento alla base (ad esempio

8.5/10; 26.4/30) senza alcun arrotondamento, avendo l’accortezza di inserire un punto prima del

decimale, anziché la virgola; per i punteggi espressi con base diversa da cento il sistema calcolerà laconversione in centesimi, applicando l’arrotondamento dell’eventuale decimale secondo la regola

prevista nella tabella di valutazione (“Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto

superiore solo se pari o superiori a 0,50″). Qualora la conversione in centesimi, senza arrotondamenti,

sia stata già effettuato dall’aspirante, non occorre rettificare l’istanza.

64. Chi si inserisce con riserva in I fascia per la scuola primaria in quanto laureando in scienze della formazione primaria, come può dichiarare il titolo di inglese (che è contestuale alla laurea)?

Il titolo di inglese potrà essere dichiarato nell’istanza di scioglimento della riserva.

