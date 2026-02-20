GPS, l’iscrizione con riserva

L’O.M. sulle GPS che sarà pubblicata lunedì 23 febbraio 2026, oltre a consentire agli aspiranti docenti di presentare la domanda soltanto se in possesso dei requisiti d’accesso richiesti e conseguiti entro le ore 23,59 del 16 marzo 2026, data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, prevede anche la possibilità di presentare la domanda con riserva a determinati candidati e a specifiche condizioni.

Chi può iscriversi con riserva

Possono iscriversi con riserva i docenti che, entro la data del 16 marzo 2026, nel presentare la domanda per accedere alla prima fascia delle GPS, dichiarano di essere iscritti:

• Ai corsi abilitanti per l’insegnamento su posto comune;

• Ai corsi di specializzazione sul sostegno per l’insegnamento ai disabili;

• Ai percorsi di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

• Negli elenchi relativi agli istituti per non vedenti e non udenti.

In merito ai docenti iscritti ai percorsi di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola secondaria di primo grado, il CSPI nell’esprimere il proprio parere ha suggerito d’inserire anche i docenti della scuola secondaria di primo grado.

Come sciogliere la riserva

Secondo le disposizioni dell’O.M., la riserva è sciolta se il titolo è conseguito entro il prossimo 30 giugno del 2026 dietro la presentazione di una dichiarazione con la quale si afferma l’avvenuto conseguimento del titolo. Dichiarazione che potrà essere presentata tramite “istanze online” dalle ore 9.00 del 15 giugno fino alle 23.59 del 2 luglio 2026.

Mancato scioglimento della riserva

Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento, con le modalità e le tempistiche sopra indicate, comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti

Titolo conseguito all’estero

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, il docente interessato deve indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimentodel titolo medesimo; mentre qualora non sia provvisto del riconoscimento richiesto in Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione della domanda per essere inseriti in GPS con riserva di riconoscimento del titolo.

